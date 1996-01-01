"Капитан Усков", скорее всего, утонул

Теплоход "Капитан Усков", пропавший во время рейса, скорее всего, затонул.

Найденный у берегов Японии полузатопленный мотобот с судна говорит в пользу этой версии. Об этом сообщил президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр ОСИЧАНСКИЙ.

"Найденный мотобот подтверждает, что судно, вероятнее всего, затонуло. Возможно, причиной кораблекрушения стало смещение груза", - сказал он.