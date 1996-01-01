Ликвидация по-владивостокски

Наши ветераны попросили излишне не драматизировать ситуацию и не приписывать им необыкновенные подвиги. Это была их каждодневная работа на совесть, и 23 февраля - День защитника Отечества - серьезный повод поговорить с боевыми офицерами, прошедшими всю войну и принимавшими активное участие в наведении порядка в Приморье в мирное время.

Борис КУДРЯВЦЕВ в составе Рымникской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого понтонно-мостовой бригады прошел Великую Отечественную войну с первого и до последнего дня: участвовал в обороне Сталинграда, дошел до Праги. Борис ЯКУБОВИЧ на войне оказался раньше, он - непосредственный участник хасанских событий 1938 г., вплоть до 1955 г. прослужил на Дальнем Востоке в подразделении радиоразведки, а затем контрразведки.

На войне как на войне

В 1944 г. в районе Таксобян на границе Румынии и Молдавии прорывались 18 фашистских дивизий, окруженных под Кишиневом. Борис Павлович Кудрявцев вспоминает интересный эпизод из боевой операции: "В тех районах было столько виноградников, вино практически в каждом доме! Немцы примут хорошо на грудь и, что называется, прут напролом - выжить-то всем хотелось. В районе Ляушени прорвалась одна группа, мы отбили первую атаку, фашисты отступили в лес. Слышим, перестрелка началась. Странно, думаем, наших там нет. А затем выходят трое с белым флагам, как оказалось - румыны, воевавшие на стороне Третьего Рейха. Немцы их гнали впереди себя, так в лесочке румыны их перестреляли и пошли сдаваться. У нас же был приказ румын в плен не брать, а распускать по домам".

Я сказал: "Горбатый!"

Борис Кудрявцев рассказывает, что после окончания войны его дивизия получила приказ передислоцироваться в Будапешт, а потом погрузиться на баржи и направляться в Советский Союз, в город Измаил. После его отправили в Карелию. А затем Борис Павлович написал рапорт и в 1946 г. демобилизовался. "Моего отца еще во время войны перебросили из Ярославля, где жила наша семья, служить на Дальний Восток, поэтому с 1947 г. я во Владивостоке.

Как-то меня вызывают в райком, говорят: вы бывший военный, фронтовик, поэтому призываем вас в органы. Как же так? Я в училище поступил, хочу получить образование. Вот наведете порядок, отвечают, тогда и продолжайте учебу, а не хотите, тогда - комсомольский билет на стол. Так я был принят в отдел по борьбе с бандитизмом. За 2 года мы в одном только Владивостоке ликвидировали три бандитских группы. Они промышляли грабежом под видом милиционеров", - уточняет наш собеседник.

На Чуркине была "двухгорбовая" улица (где сопочка двугорбая, ее, правда, сегодня почти срыли). Жил там один капитан дальнего плавания, ходил в загранку. Воры об этом разузнали и решили его, что называется, "хапануть".

"У нас была своя агентура в преступном мире, поэтому мы заранее были осведомлены об их плане и решили взять банду с поличным. Пришли в дом моряка, объяснили, в чем заключается наша операция, гарантировали ему прикрытие. Часть наших сотрудников, в том числе я с товарищем, спряталась в сенях, где хранился в ящиках уголь. Основная группа была в доме, но договорились так, что нашего человека, который сдает банду, отпускаем целым и невредимым. Во время задержания завязалась перестрелка, и, к сожалению, своего агента мы ранили в ногу. Однако главную задачу выполнили - всех преступников задержали. Это были не мелкие воришки, а серьезная банда - они приходили в милицейской форме под предлогом проверки документов. Преступники пользовались законопослушностью владивостокцев, а также доверием, которое испытывали граждане к людям в форме, особенно после войны".

Именно в этой операции Борису Кудрявцеву и его товарищам удалось обезвредить опасного грабителя, который готовил нападение на кассу "Дальсахалинугля" (крупного по тем временам предприятия), где хранились огромные суммы денег.

Как вспоминает Борис Павлович, орудовали грабители и убийцы больше в крае. Многим приморцам запомнилась безжалостная банда МАТВИЕНКО, в которой состояло не менее 5 человек, они не щадили ни стариков, ни детей, убивали всех свидетелей. Логово главаря банды нашли в районе нынешнего поселка Артемовский, где он скрывался в специально построенном доме, в лесу. Его помощника выследили уже в Анучино, он отстреливался из автомата и пытался скрыться в тайге. Оперативникам пришлось открыть огонь на поражение.

В июне 1949 г. бандитизм пошел на спад, и функции отдела передали в юрисдикцию уголовного розыска. Бориса Кудрявцева пригласили в "комитет", тогда Министерство государственной безопасности, там он прослужил до 1978 г. Как шутит Борис Кудрявцев, "оттопал" почти 40 лет.

Диверсантам преграждали путь

Свою молодость посвятил защите Отечества в самые неспокойные годы войны и Борис Якубович. Еще в далеком 1936 г. его призвали в ряды Советской Армии из Ставрополя и направили служить на Дальний Восток в 31-ю кавалерийскую дивизию. Через год начались столкновения с японцами на Хасане. В 1938 г. в составе зенитного эскадрона радиотехническая бригада, к которой был приписан Борис Аронович, была направлена в район боевых действий. "Несмотря на то что враг был силен, в нашей победе у нас даже сомнений никаких не возникало. Большой патриотизм, искренняя уверенность в правоте своего дела - вот что было присуще нашему поколению, поэтому очень важным для меня событием стало вступление в партию именно во время военного конфликта на Хасане. Мы тогда становились коммунистами не ради какой-то выгоды, благополучия, а действительно по зову сердца, для того чтобы чувствовать сопричастность и, если хотите, ответственность. До сих пор помню это чувство гордости, которое переполняло меня и моих товарищей", - вспоминает Борис Аронович.

Затем для нашей страны настало не менее горячее время, мысли о демобилизации и быть не могло, начиналась Великая Отечественная война. Все понимали, что первый удар по Приморью могут нанести японцы, имеющие интересы в Китае и Корее. Именно в тот период было сформировано подразделение радиоразведки, и Борис Якубович в ряду первых на Дальнем Востоке начал работать в данном направлении. В 1941 г. Борис Аронович был переведен в отдел контрразведки 25-й армии и с первых дней войны подразделение, которым руководил Якубович, было направлено в Китай, а затем в Северную Корею, обеспечивало разведработу для наших войск. День Победы Борис Якубович вместе с товарищами встретил в Харбине.

"Конечно, кому-нибудь эти шпионские страсти покажутся наивными, но мы стояли в полном смысле слова на страже, как сейчас говорят, информационной безопасности, - уверен Борис Якубович. - Как только напряженная ситуация пошла на спад, в 1955 г. мне разрешили демобилизоваться, с военной службы я ушел в чине подполковника. И затем многие годы отдал системе среднего специального образования. Никогда не считал себя героем рассказов о разведчиках, просто служил Родине, вместе со своими товарищами стоял на защите ее безопасности".

Низкий вам поклон, ветераны!