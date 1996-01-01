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УФМС не справляется с наплывом мигрантов
Центральный офис федеральной миграционной службы по Приморскому краю находится в грязной и непрезентабельной подворотне в историческом квартале Владивостока. Здесь сумрачно, душно и слишком много людей. Помещение явно не приспособлено для такого количества посетителей. Весь зал заполнен выходцами из республик бывшего СССР, ожидающими доступа в заветный кабинет. Они живут и работают в нашем городе. Но вот настает момент, когда срок регистрации подходит к концу - и тут начинаются проблемы.
Очередь совершенно не продвигается. Посетители нервничают, ведь многие занимали ее еще несколько дней назад, некоторые и ночевали здесь же на лестнице. Они сами уже организовали очередные списки и контролируют порядок.
Бахром, один из "организаторов очереди", рассказал, что миграционная служба работает очень медленно, принимают посетителей только три дня в неделю, по два с половиной часа в день. За день через кабинет проходит всего 10-15 человек, а здесь, в очереди, их более сотни. Люди вынуждены приходить сюда изо дня в день, чтобы продлить свою регистрацию, а иначе придется выезжать за пределы России и въезжать снова.
Недавно был перерыв в приеме посетителей - целых полтора месяца, и это значительно усугубило проблему.
Сотрудники миграционной службы не проявляют сострадания к мигрантам. В моменты, когда люди уж совсем ропщут, они угрожают вызвать милицию и выгнать всех на улицу.
Глядя на всё это, возникает вопрос - это просто недостатки организации или государственная политика?
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