Время собирать патроны

Прошедший год для частей и подразделений российской армии и флота, разбросанных на обширной территории от Певека до Владивостока, стал по сути первым годом, когда удалось-таки сделать пусть маленький, но все же шаг от края пропасти, которая таит в себе полное разрушение системы военной безопасности региона.

Есть контракт?!

О том, что рамки перевода частей Дальневосточного военного округа на контракт жесткие и практически невыполнимые (особенно если учитывать "многолюдность" Дальнего Востока), говорилось не раз. Последняя попытка призвать руководство страны и округа к реальной оценке своих сил и возможностей была сделана в августе 2007 года на Дальневосточной конференции "Армия-2008: прогнозы и реальность", на которой состоялся достаточно откровенный разговор общественности и военных чинов из Дальневосточного военного округа (ДВО).

Тогда, напомним, наблюдатели попытались обратить внимание командования округа, а через него и Генштаба, на невозможность менее чем за четыре года полностью укомплектовать запланированное количество кадрированных полков. Не удивительно, что с ними были солидарны и старшие окружные офицеры, в том числе и те, кто по роду деятельности отвечает за контрактное комплектование.

В частности, окружные кадровики акцентировали внимание участников конференции на жилищном вопросе для военнослужащих-контрактников, решить который в столь сжатые сроки в силу дороговизны попросту невозможно. Переустройство казарм под общежития может подсобить, но только на первых порах.

Но если жилье - скорее техническая проблема, то как быть с морально-психологическими и кадровыми аспектами? На этот вопрос не могут внятно ответить ни командование ДВО, ни в военкоматах. В итоге желающих служить по контракту в депрессивном и стремительно пустеющем округе если и можно найти, то в мизерных количествах. А жителей западных регионов, отслуживших по призыву, дальневосточный климат и условия (то же жилье) заинтересовать не могут по определению.

Скоропалительные и непродуманные решения приводят и к более плачевным последствиям. Это, к примеру, прекрасно иллюстрируют события в Сергеевском (Приморский край), Краснореченском и Бикинском (Хабаровский край) мотострелковых полках. Криминализованная часть местного населения, в целом пребывающего в состоянии откровенной нищеты, быстро освоила новый вид "заработка" - получающие живые деньги в контрактных частях военнослужащие воочию узнали, что такое рэкет, вымогательство, избиение солдат и офицеров и даже членов их семей. Были и случаи угрозы убийством! Вооруженные до зубов воинские части, обложенные оброком сельских братков, часто действующих в связке с местными силовиками, - это не феномен, а обыденность в регионе.

Тяжело в антитеррористическом учении...

В 2007 году части, дислоцирующиеся в регионе, стреляли, летали, поднимались по учебной тревоге и ходили в боевые походы гораздо чаще, чем в предыдущие годы. Так, дальневосточные полигоны в ушедшем году сотрясали целых три крупных военных учения, не считая более мелких стрельб и маневров в рамках рутинной боевой подготовки.

Весной на учениях "Амур - 2007" военные ДВО показывали свою выучку комплексной комиссии под председательством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Алексея МАСЛОВА. Летом прошли крупные учения у летчиков "Крыло-2007. Самые же масштабные учения состоялись в конце октября-начале ноября. За "Востоком-2007" наблюдал сам начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий БАЛУЕВСКИЙ.

В последних учениях, кстати, были задействованы и части Тихоокеанского флота: в рамках учений флот организовал высадку десанта морской пехоты. А всего к учениям было привлечено более 20 кораблей. ТОФ помимо традиционных боевых стрельб в ушедшем году отметился и участием в двух заметных международных учениях "Индра-2007" и "Тихоокеанский орел-2007".

Прорывом стал прошлый год для летчиков регионального объединения ВВС и ПВО. Налет у многих летчиков вырос в два и более раза, хотя ситуацию с кадрами по-прежнему нормальной не назовешь. Наша авиация благодаря годам бездействия фактически осталась, например, без летчиков 1-го класса. Отрадно, что в авиачастях появилось много молодежи, что не в последнюю очередь связано с повышенным вниманием федерального руководства именно к авиации.

Военный "модерн"

Осенью прошлого года на КнААПО летчики ПВО из полка, базирующегося под Владивостоком, принимали пять модернизированных истребителей Су-27СМ. Осенью же в Хабаровский край из Новосибирска прибыли первые шесть тоже модернизированных фронтовых бомбардировщика Су-24М2. Все самолеты оснащены современной авионикой, имеют возможность наносить удары высокоточным оружием. В связи с поступлением обновленной техники и большими дальнейшими планами по перевооружению многие летчики из авиачастей региона проходят переподготовку в Липецком центре боевого применения.

В прошлом году было заявлено о намерении начать модернизацию основных истребителей ПВО МиГ-29 и МиГ-31, штурмовиков Су-25, которые также имеются в авиачастях региона. Это действительно необходимо делать, так как общий износ авиатехники оценивается минимум в 60%. Правда, наши летчики с нетерпением ждут уже поставленный на поток новосибирскими авиастроителями новый самолет - фронтовой бомбардировщик Су-34, которых планируется построить несколько сотен штук. ...И с интересом следят за потугами по созданию истребителя пятого поколения, прототип которого вроде как в прошлом году уже начали потихоньку разрабатывать на КнААПО.

Самая плачевная ситуация с модернизацией и переоснащением складывается, пожалуй, у Тихоокеанского флота. Выходы в океанскую зону жидких эскадр из двух-трех относительно крупных кораблей никого не должен вводить в заблуждение. Это практически всё, что сегодня способен выставить ТОФ, не получавший какого-либо значимого пополнения, по нашим оценкам, уже почти 20 лет. Даже вернувшийся в строй в начале уже этого года после масштабного ремонта и модернизации ракетный крейсер "Варяг" стратегического дисбаланса на морском театре региона в одиночку не исправит. Хотя "стратегические союзники" по-прежнему стараются в радиусе пятисот миль вокруг этого "убийцы авианосцев" свой надводный флот не держать...

И положение в ближайшее время вряд ли изменится. Заявленные нашими адмиралами кораблестроительные планы - это, по большому счету, их скромные мечты.

Объявленные более далекие перспективы строительства крупных кораблей, а то и авианосных групп, если когда-нибудь и будут реализованы, то очень-очень не скоро. Речь, по-видимому, может идти о десятках лет. За это время ТОФ имеет все шансы превратиться в пехоту в бескозырках. В начале прошлого года, кстати, в СМИ проскочила информация о возможном преобразовании ТОФ во флотилию. Как знать, может, жизнь и заставит это сделать, если не произойдет чуда.

Куда целиться?

Будем откровенны - темпы перевооружения, а по большому счету, продолжающегося реформирования нашей армии, весьма далеки даже от минимальных потребностей дня. В то же время нельзя не признать, что Россия серьезно укрепила свое положение в мире именно благодаря в целом достаточно взвешенной внешней политике...

Многими экспертами критикуется гипертрофированное внимание в военных вопросах к европейскому направлению. В частности, Институт национальной стратегии при участии ведущих российских военных экспертов подготовил доклад, в котором однозначно указали, что сегодня в Кремле "не учитывают китайской угрозы и преувеличивают военную мощь НАТО в Европе"...

Получается, что единственным потенциальным противником, судя по официальным документам, на Дальневосточном стратегическом направлении считается США (вкупе с Японией), а Китай даже не рассматривается в качестве такового...

Полная версия материала опубликована в февральском номере делового журнала "Дальневосточный капитал". Спрашивайте в газетных киосках.