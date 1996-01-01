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"Версаль" под арестом
По уголовному делу, в котором фигурируют приморский краевой депутат Юрий СТЕПАНЧЕНКО и чиновники от крайимущества - Владимир КНИЖНИК и Игорь МЕЩЕРЯКОВ, следственный комитет арестовал исторические здания.
Арестованы: здание бывшего крайкома комсомола (ныне там располагается офис банка), офисное здание по улице Луцкого, 21, фасад которого украшает вывеска ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", и исторический памятник архитектуры - здание гостиницы "Версаль". По крайней мере, два из этих объектов недвижимости когда-то числились в государственной собственности, и при содействии краевых чиновников, степень участия сейчас устанавливается прокуратурой, эти здания стали частными, говорят, что по достаточно низкой цене. Главное в этой новости то, что уголовное дело по этому факту заведено лишь 6 февраля 2008 года, тогда как расследование дела чиновников и депутата длится с середины прошлого года. В общем-то, это можно рассматривать как дополнительный эпизод к общему делу, поскольку следователи завели дело, арестовали объекты недвижимости и присоединили к общему уголовному делу. Да и комментарии следственного комитета по этому эпизоду достаточно сухие. "В целях обеспечения исполнения приговора на объекты, полученные в результате преступных действий, по ходатайству следователя наложен арест", - говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ в распространенном пресс-релизе.
Депутат ЗС ПК Юрий СТЕПАНЧЕНКО ныне в федеральном розыске, а чиновники Владимир КНИЖНИК и Игорь МЕЩЕРЯКОВ перед самым Новым годом пополнили звездный списков Владивостокского СИЗО.
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