Кому во Владивостоке и Хабаровске давал взятки Siemens?

Кандидат в президенты РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в случае прихода к власти может реанимировать расследование против немецкого концерна Siemens по обвинению во взяточничестве, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на "ИноПрессу" сообщает, что в ноябре 2006 года было вскрыто: кассы концерна за 10 лет выделили на взятки 1,5 млрд евро. Аккуратные немцы фиксировали все взятки в спецжурнале, который также попал в распоряжение полиции.

Самое любопытное, что в числе взяткополучателей фигурируют россияне, в частности, из Хабаровска и Владивостока.

Список незаконных выплат Siemens на сегодняшний день находится в открытом доступе. Однако российское правосудие на эту информацию должного внимания пока не обращает.