Члены "Общака" умудрились напиться в СИЗО

Двое подсудимых - активные члены организованного преступного сообщества "Общак", содержащиеся в СИЗО №2 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, не смогли дать показания в суде, так как были... смертельно пьяны. Напиться они умудрились, сидя в камере. В итоге на имя начальника следственного изолятора №2 внесено представление, согласно которому он должен найти и наказать виновных в ЧП.