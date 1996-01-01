Деньги у контрактников вымогали... дети военных

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УВД по Хабаровскому краю совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Дальневосточному военному округу задержали группу молодых людей, вымогавших деньги у военнослужащих-контрактников. Все они оказались детьми военных.