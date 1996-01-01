Хабаровских милиционеров будут судить за похищение человека

Прокуратурой Ванинского района Хабаровского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению пятерых сотрудников Ванинского линейного ОВД на транспорте в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 330 (самоуправство, совершенное с применением насилия) УК РФ.

Данное уголовное дело расследовано следственным отделом Ванинского района СУ СК при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю, сообщает пресс-служба. Установлено, что один из сотрудников патрульно-постовой службы Ванинского линейного ОВД на транспорте, полагая, что его знакомый причастен к повреждению принадлежащего ему имущества, и не получив от того признания и возмещения причиненного ущерба, решил проучить обидчика и получить требуемое радикальным способом.

В этих целях он обратился к своим сослуживцам с просьбой оказать ему содействие в его похищении и получении от последнего признания, а также гарантий возмещения ущерба. Надев для устрашения маски и камуфлированную одежду, возле продуктового магазина, расположенного в п. Монгохто Ванинского района, в присутствии свидетелей напали на потерпевшего, поместили его в багажник легкового автомобиля и повезли в направлении выезда из населенного пункта. Потерпевший, являясь военнослужащим и имея неплохую физическую подготовку, сумел изнутри открыть багажник, выпрыгнуть из автомобиля на ходу и спастись от похитителей бегством. По предъявленному обвинению все пятеро сотрудников милиции вину признали в полном объеме и в содеянном раскаялись.