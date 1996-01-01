Удар копытом

Во Владивостоке, в парке Минного городка, лошадь лягнула 9-летнюю Дарью ТИБЕНКО в живот. Три дня девочка пролежала в реанимации: врачи уповали только на небеса. И чудо произошло! Медики тогда сказали: если бы удар пришелся чуть выше, грудная клетка ребенка не выдержала бы...

Пройтись по парку с кобылой

- А у меня теперь два дня рождения! Один в январе, другой в сентябре. Так что можете приносить подарки хоть осенью, хоть зимой, - улыбается Даша, склонившись над альбомом для рисования. Она старательно рисует наездника в голубом комбинезоне на коричневой лошади. У Даши много игрушек, самые любимые - огромная черная горилла, большой белый медведь и пушистая вислоухая собачка Тобик. Но рисует девочка только лошадей, разномастных, с длинными гривами и пушистыми хвостами.

- Как у дяди Вовы на конюшне, - вздыхает белокурая художница... и улыбка покидает ее лицо: она вспоминает 11 сентября 2007 года.

...В тот день Даша вместе со своей подругой из параллельного класса Линой отправились после уроков в парк Минного городка. В Минный девочки ходили почти каждый день, благо от их домов до парка рукой подать, но сюда их манили не прелести приморской осени, а конюшня детской конно-спортивной школы (ДКСШ) "Русская тройка". Подружки, как и все дети, обожали лошадей, а хозяин конюшни, "добрый дядя Вова", иногда разрешал девочкам выгулять какую-нибудь лошадь, если те "немного приберут на конюшне".

- Туда приходит много девочек и мальчиков, и все помогают взрослым. А старшие девочки и мальчики даже работают на прокате. Им за это деньги дают, - говорит Даша.

Помочь взрослым - благое дело. Тем более что, по словам Даши, работа была нетрудной: надо было вынести на улицу лошадиные лепешки да подмести пол. Зато потом им позволили пройтись по парку с кобылой с настораживающим именем Беспредельная, на боках у которой были гнойные язвы от ремней.

Мама, я не умру

Лошадь под уздцы вела Лина, а Даша шла сзади. В тот момент девочки были самыми счастливыми на свете. Сегодня невозможно сказать, от чего Беспредельная взбрыкнула. Возможно, ее что-то напугало: лошади очень пугливы. Когда подруги шли по тропинке, кобыла вдруг "дернулась и нанесла удар ногой по животу идущей сзади несовершеннолетней Тибенко".

Сначала Даша даже не поняла, как она оказалась на земле и что произошло. Ей "было трудно дышать, очень сильно болел живот, и почему-то не шевелилась правая рука". Девочка попыталась было встать, но ноги ее не держали. Хорошо, что рядом оказался дядя Кузя, работник конюшни. Он помог Даше подняться и отправил ее домой.

По дороге к дому Даша еще несколько раз падала, ее тошнило, но боли она уже не чувствовала. Она шла и думала, что мама скажет, узнав, что ее дочь пошла в Минный? Ведь родители запретили Даше ходить на конюшню под страхом наказания.

Рассказывает Наталья Алексеевна ТИБЕНКО, мама Даши:

- Когда я пришла домой, то у дочери были черные круги под глазами. Я - к ней: что случилось, а она лежит на диване и только шепчет: мама у меня животик болит. И по щекам слезы ручьем. Я сняла с нее маечку, а на животе огромный синяк!

В детской городской клинической больнице, куда Дашу доставила "скорая", медики поставили страшный диагноз: тупая травма живота с повреждением печени, обширная гематома печени и ушиб правой почки. Иными словами, печень и почка практически не функционировали: первые три дня девочка была на грани жизни и смерти. Мама все время была с ней рядом.

Когда она спрашивала у врачей, как дела, они отводили глаза и говорили, что все хорошо.

- Лишь на девятый день стало понятно, что Даша выздоравливает. Утром она проснулась и сказала: "Мама, а я теперь точно знаю, что не умру. Мне сон такой приснился". Слышать от ребенка такие слова, который еще и знать не должен, что такое смерть, было очень страшно, - со слезами на глазах вспоминает Наталья Алексеевна.

Даша пробыла в больнице полтора месяца. Из них месяц - без движения.

У конюшни хорошее прикрытие

Далее, следуя правилам честности, добропорядочности и гуманности, в этой истории, точнее, в больничной палате, где лежала Даша, должно было появиться руководство "Русской тройки". С цветами, конфетами, тысячей извинений и денежной компенсацией в конверте за моральный и материальный ущерб: Наталья Алексеевна на время лечения дочери была вынуждена уйти с работы. Кроме того, лекарства для реабилитации нынче дороги.

Но вместо хозяев конюшни покалеченную девочку "навестила инспектор по делам несовершеннолетних". Так эта дама себя обозначила, она была без формы и не предъявила никаких документов. Женщина даже не стала заходить в палату, а пригласила Наталью Алексеевну "поговорить с глазу на глаз на лавочке".

- Она сразу же попыталась мне внушить, что давать ход делу не стоит, так как это ни к чему не приведет. Она сказала, что в любом случае мы окажемся в проигрыше, если даже найдут крайнего. Потому что за этой конюшней стоят ТАКИЕ силы, ТАКИЕ люди! И у конюшни есть хорошее прикрытие, - рассказывает мама Даши.

Еще "инспектор" доходчиво объяснила, что если родители девочки все же попытаются искать правду, то последствия могут быть непредсказуемыми: - Ваш ребенок гуляет один, мало ли что с ним может случиться.

Наталья Алексеевна на всю жизнь запомнила эту "инспекторшу" и ее "советы". И еще она поняла, что хозяева конюшни здорово напуганы.

Печальный постскриптум

Выяснением обстоятельств этого дела занималась старший инспектор ПДН УВД по Ленинскому району майор милиции О.Т. БЕЛЯВЦЕВА. В результате 21 сентября 2007 года появилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, "за отсутствием события преступления". Согласно штемпелю на конверте, казенное письмо было отправлено в адрес семьи Тибенко 28 сентября, а доставлено 30-го. Десятидневный срок для обжалования "отказного" постановления был потерян.

Отец Даши трижды ходил на конюшню, чтобы "по-человечески закрыть проблему". Он пытался найти "доброго дядю Вову", и каждый раз какие-то люди говорили ему, что такого здесь нет или такой здесь не работает.

Прошло два месяца с момента выписки Даши Тибенко из больницы: почка ее заработала, а гематома на печени осталась. Девочка по-прежнему под наблюдением врачей.

Конюшня - как кость в горле

Комментарий начальника ПДН УВД по Ленинскому району подполковник милиции Елена Шевцова:

- К занятию детским спортом эта конюшня не имеет никакого отношения. Надо прикрыть эту конюшню, так и напишите. Сейчас такая работа идет. Когда что-то случается, там никогда нет ни руководителей, ни хозяина. Их просто невозможно найти! В парке Минного городка им разрешил обосноваться Копылов, но сейчас в городе другая власть, и все должно быть по-другому.

Куда несется "Русская тройка"?

Конюшня на территории парка Минного городка, в шестигранном кирпичном здании царской постройки (Луговая, 34) существует почти 18 лет. Ее основатель - Владимир Игнатьевич УДОВЕНКО. Он же первым во Владивостоке стал зарабатывать на прокате лошадей.

В октябре 2000 года тогдашний мэр столицы Приморья Юрий КОПЫЛОВ отписал "шестигранник" общей площадью 547, 2 кв. м в безвозмездное пользование сроком на 10 лет частному предпринимателю Инне МИХНЕВОЙ "для размещения конно-спортивного клуба".

По документам, кстати, именно госпожа Михнева числится хозяйкой "Русской тройки".

Между тем, несмотря на красивые слова и благие намерения, "Русская тройка" никогда не была "детской конно-спортивной школой": здесь нет ни профессиональных тренеров-педагогов, за ней не числятся выдающиеся спортивные достижения, обучением детей верховой езде и правилам безопасности занимались" сами же дети. Кстати, случай с Дашей Тибенко не единичный. Но всякий раз попытки завести дело по факту травматизма ребенка претерпевали фиаско: сотрудники правоохранительных органов не могли найти директора "Русской тройки". Как рассказали "ЗР" ее бывшие "выпускники", ныне самостоятельно занимающиеся прокатом лошадей, "Русская тройка" всегда была ориентирована на прокат и продажу лошадей. И еще здесь можно пристроить на время своего скакуна, если, к примеру, у хозяина нет возможности организовать животному нормальные условия содержания.

Детей на конюшне "Русской тройки" всегда было много. Но для некоторых малолетних любителей фауны здешняя конюшня стала и школой, и домой, и рабочим местом: среди "воспитанников" "Русской тройки" неоднократно были замечены беспризорники и взрослые граждане без определенного места жительства.

Как стало известно "ЗР", только в 2007 г. сотрудниками УВД по Ленинскому району неоднократно задерживалась (и отпускалась) некая Евгения Н., тусующаяся среди обслуги конюшни. Некоторое время она даже работала на прокате лошадей. Девушку подозревали в сутенерстве малолетками, девочками от 12 до 14 лет.

12 декабря 2007 года в парке "Минный городок" был обнаружен труп 12-летнего подростка. Служебно-разыскная собака, прибывшая с кинологами на предположительное место преступления, привела сотрудников милиции к штаб-квартире "Русской тройки".

- Когда в парк приехал генерал Николай Вачаев (начальник УВД Приморского края), с территории конюшни как тараканы побежали бомжи и беспризорники. Генерал приказал прикрыть этот вертеп, - рассказали "ЗР" очевидцы визита высокого гостя в Минный.

P.S. Чтобы расставить все точки над i, "ЗР" попытался связаться с хозяйкой "Русской тройки. И нам это удалось 3 февраля, причем с первого раза. Но, как оказалось, госпожа Михнева не владела ситуацией: она несколько месяцев не жила во Владивостоке. Она попросила перезвонить на следующий день. В назначенное время и на протяжении длительного времени абонент был НЕДОСТУПЕН...