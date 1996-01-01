"Осень-2007": Последний военный призыв…

Второй и последний призыв "Осень-2007" на 1,5 года в Дальневосточном военном округе завершен успешно.

Как сообщает официальный сайт Министерства обороны, военными комиссариатами округа план призыва граждан на военную службу выполнен на сто процентов. В войска отправились служить более 5 тыс. молодых людей. Лучшими по организации и проведению призыва были отмечены военные комиссариаты Камчатского края, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

Как отметил начальник организационно-мобилизационного управления ДВО Алексей НЕСТЕРОВ, по сравнению с предыдущими призывными компаниями возрос процент молодых людей, имеющих высшее образование (20%).

Однако на этом позитивные моменты заканчиваются. Стабильно низким остается здоровье призывников: примерно каждый девятый направляется на дополнительное медицинское освидетельствование и, как правило, признается негодным или ограниченно годным к военной службе. Невысоким остается желание молодых людей проходить альтернативную гражданскую службу. На данный момент "альтернативщики" заняты на Уральском заводе транспортного машиностроения, в филиале "Почты России" во Владивостоке, а также в медицинских учреждениях Хабаровского края и Амурской области. С каждым из служащих заключен трудовой договор, предоставлено общежитие.