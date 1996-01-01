Угон с размахом

В минувшие выходные в Кавалерово с частной автостоянки, принадлежащей местному предпринимателю, были угнаны три 5-тонных большегрузных автомобиля с кранами.

Автостоянка находится как раз возле поста ГАИ, но в ту ночь милиционеры не дежурили. Сторож автостоянки спустился в котельную, но не успел включить свет, как на него напали, ударили по лицу, скрутили. Очнувшись после удара, сторож разглядел, что нападавших было двое. Оставив потерпевшего лежать в котельной, злоумышленники проникли на территорию стоянки и угнали три грузовых машины. Такого дерзкого угона кавалеровские стражи порядка до сих пор не регистрировали.