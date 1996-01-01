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Конкуренция в конно-прокатном бизнесе стала огнеопасной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уголовное дело по факту пожара на племенной конеферме "Светлана" возбудила прокуратура Комсомольска-на-Амуре. В ночь с 5 на 6 января в конюшне, расположенной в поселке Огнеупорный, погибли 15 элитных лошадей. Хозяева оценили убытки почти в 5 млн руб.

Директор "Светланы" Юрий СИЛКИН убежден, что ночной пожар был "рукотворным". Версия о возгорании электропроводки, которую инспекторы госпожнадзора проверили в первую очередь, сразу развалилась: на ночь конюшня полностью обесточивалась. Получив заключение специалистов госпожнадзора, прокуратура Комсомольска-на-Амуре возбудила уголовное дело по 167-й статье УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Первый зампрокурора Комсомольска-на-Амуре Дмитрий КОЛОСОВ в интервью ДДГ "ЗР" сообщил, что оперативные данные о возможных заказчиках и исполнителях преступления сейчас перепроверяются, но правоохранительные органы уже определились с основным кругом подозреваемых.

По одной из версий, которые сейчас проверяет следствие, причиной поджога мог стать конфликт руководства "Светланы" с этнической цыганской группировкой, претендующей на лидерство в конно-прокатном бизнесе Комсомольска-на-Амуре. По словам Юрия Силкина, чтобы заработать деньги на содержание племенных лошадей конеферма приобрела пони, которые развлекали ребятишек во время городских мероприятий. Силкину не раз приходилось выслушивать претензии по поводу "демпинга", конкуренты настойчиво убеждали его поднять цены. "Захотим - будем вообще бесплатно детей катать", - отвечал на это директор элитной конефермы.

Сейчас дело, которому они с женой посвятили последние несколько лет жизни, приходится начинать заново. Погибли перспективные производители, приобретенные на сибирских конезаводах, а 13 животных, все же уцелевших в огне и дыму, нуждаются в серьезном лечении. Рухнул продуманный бизнес-план, у фермы почти 5 млн руб. убытков. На выплату страховки "Светлана" рассчитывать не может. Компании, в которые директор племенного хозяйства обращался еще за пару лет до пожара, предлагали застраховать чистокровных жеребцов и элитных кобыл на тех же условиях, что и мясной скот. Узнав, что за каждого из своих питомцев в случае падежа, кражи или гибели от пожара ему полагается не больше 20 тыс. руб., хозяин табуна от услуг страховщиков тогда отказался.

Сейчас Юрий Силкин надеется, что налаженные связи с конезаводчиками позволяет ему восстановить хозяйство.

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