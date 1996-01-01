Жители приморской глубинки защищают лес от... лесничего

Когда жителям села Новая Москва надоел произвол со стороны ранее судимого за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями местного лесничего КГУ "Шкотовский лесхоз" Александра МАЛЫКА, они обратились в Департамент Лесного хозяйства по ДФО. Зная, что лучшая защита - это нападение, лесничий обратился в суд с иском к жителям о защите своей чести и достоинства. Но 23 января Шкотовский районный суд ему в иске отказал.

Конфликт между лесничим Александром Малыком и ответчиками возник не на пустом месте. В марте 2007 г. на сходе жителей Центральненского сельского поселения была сформирована и утверждена инициативная группа из селян, неравнодушных к хищническому истреблению лесозаготовителями здешних лесных угодий. Из-за чего, по мнению экологов, обмелела река Шкотовка, исчезла вода в колодцах, нарушается водоснабжение Шкотовского водозабора, снабжающего живительной влагой Владивосток.

По этому поводу обеспокоенные жители Центральненского сельского поселения неоднократно информировали руководство КГУ "Шкотовский лесхоз" и Управление лесного хозяйства Приморского края, требуя проверить, не нарушаются ли на их территории зоны санитарной охраны, Лесной кодекс, а также природоохранное, земельное и водное законодательство. Всякий раз получали успокаивающие отписки, мол, никаких нарушений в деятельности КГУ "Шкотовский лесхоз" не выявлено.

Между тем последняя ревизия на территории Центральненского сельского поселения, проведенная специалистами Управления Росприроднадзора по Приморскому краю по требованию Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры, выявила массу фактов, не совпадающих с выводами предыдущих ревизоров. Так, прокурорская проверка установила нарушения норм заготовки древесины, земельного и водного законодательства при реконструкции лесной дороги и обустройства погрузочной площадки, факты ненадлежащего осуществления государственного лесного контроля и надзора. В последнем представлении поставлен вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях закона должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Между тем, по мнению членов инициативной группы, многих вышеперечисленных проблем можно было бы избежать, если бы руководство Управления лесного хозяйства Приморского края требовательнее относилось к подбору кадров. К примеру, граждане недоумевают, за какие "заслуги" остался при должности лесничий Александр Малык, признанный Шкотовским районным судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 ч.1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Не найдя понимания в Управлении лесного хозяйства ПК, защитники природы из села Новая Москва обратились за ответом в Департамент Лесного хозяйства по ДФО в Хабаровске. Прознав об этом запросе, Александр Дмитриевич посчитал, что таким образом граждане распространяют сведения, его порочащие, и обратился в суд за защитой своей чести и достоинства. С каждого ответчика он попросил взыскать по 150 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный ущерб. Но фортуна от него отвернулась.

Не исключено, что господин Малык подаст апелляцию, закон этого не запрещает. Между тем жители Центральненского сельского поселения окрылены: их триумф - пример другим борцам за экологию.