Расстрел с конфискацией

Гражданина КНР, совершившего убийство приморской туристки в сентябре прошлого года, приговорили к смертной казни.

Напомним, в г. Суйфэньхэ в ночь с 15 на 16 сентября 2007 г, бандиты напали на жительниц Приморья с целью ограбления, в результате чего Татьяна ДОРОНИНА была убита, а Елена ШТАНЬКО ранена.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил одного из них, Чжан НИНА, к лишению политических прав и смертной казни с конфискацией имущества. Второй обвиняемый, несовершеннолетний Лю ТЯНЬЛУНЬ, получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и денежный штраф в размере 10 тыс. юаней.