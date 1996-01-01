И.о. вице-мэра слишком хорошо "погулял"

Расследование уголовного дела в отношении и.о. вице-мэра по архитектуре и градостроительству Владивостока Александра ЧИЧАЕВА, возбужденное за оскорбление милиционеров и применение насилия против них, окончено. Погуляв в ресторане "Синдикат", чиновник отказался платить 17 тыс. 800 руб. по счету, а затем стал оскорблять персонал и посетителей заведения. На место был вызван наряд вневедомственной охраны. Однако Чичаев обругал матом стражей порядка, а потом и вовсе полез с ними драться, угрожая убить, за что сейчас и должен ответить.