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Центр МЧС "Антистихия" и Приморгидромет выясняют отношения
Приморгидромет дает свои комментарии о вероятности возникновения тех или иных чрезвычайных ситуаций, подменяя функции центра мониторинга погоды, что противоречит принятым в стране руководящим документам в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС России.
В сообщении отмечается, что в соответствии с принятыми документами центр "Антистихия" ведет мониторинг объектов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и их источников, а также прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий. Таким образом, "Антистихия" прогнозирует чрезвычайные ситуации, причём детализация их ограничивается территорией субъекта РФ. Стоит отметить, что центр, основываясь на дынных Росгидромета, говорит о возможных последствиях, к которым могут привести неблагоприятные гидрометеорологические явления.
"Как правило, оперативные предупреждения сделанные центром "Антистихия", проходят необходимую детализацию и уточнение в Дальневосточном региональном центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций либо в территориальных центрах мониторинга и прогнозирования, где данные выверяются вплоть до районов края или области. Однако в Приморском крае до сих пор такой центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЦМП ЧС) при администрации края не создан, что и затрудняет уточнение прогнозов", - говорится в сообщении. Ранее на официальном сайте Приморгидромета появилось сообщение, в котором руководитель Приморгидромета Борис КУБАЙ утверждает: "Центр "Антистихия", созданный при МЧС РФ, доказывает необходимость своего существования и вместо Гидрометеослужбы пытается прогнозировать погоду и распространять подобные "страшилки" на территории всей России".
"Судите сами: в публикации извещалось, что в определённый промежуток времени в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской области и на охотском побережье Камчатского края возможно возникновение чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня, связанных с ухудшением погоды. Ответственно заявляю, что в прогнозируемое время, о чем сообщалось в статье газеты "Известия", ни в Приморском, ни в Хабаровском краях, ни на Сахалине никаких стихийных явлений погоды не наблюдается и в помине. Штормовая погода была лишь на Курильских островах и юге Камчатки. Это значит, что силы МЧС в Приморском, Хабаровском краях, на Сахалине, а также главы муниципальных образований, администрации регионов и УВД приведены в повышенную готовность совершенно зря, на всякий случай", - подчеркивает главный приморский синоптик.
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