www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.51 р. 100 JPY: 58.69 р.
EUR: 75.57 р. 10 CNY: 95.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Мобильники можно будет не декларировать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В апреле начнет действовать новая форма таможенной декларации и изменится порядок ее заполнения. Как пояснили ДДГ "ЗР" в отделении по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), соответствующие приказ Федеральной таможенной службы от 30.11.2007 уже зарегистрирован Министерством юстиции РФ и вступит в силу 22 апреля этого года.

В соответствии с новыми правилами, наибольшие изменения претерпел пункт 3 "Сведения о наличии товаров". Так, в подпункте 3.1 формулировка "валютные ценности" заменена на "ценные бумаги". Здесь же указывается, что необходимо декларировать национальную или иную наличную валюту, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии за исключением временно ввозимых.

В подпункте 3.4 формулировка "предметы старины и искусства" заменена более широкой "культурные ценности". А в подпункте 3.6 вместо ядовитых и сильнодействующих веществ и лекарств будут указываться ядовитые и отравляющие вещества и лекарства.

В новой пассажирской таможенной декларации не придется указывать сотовые телефоны. Из подпункта 3.9 "радиоэлектронные средства, высокочастотные устройства были удалены слова" "средства связи".

Кроме того, изменился пункт 4 "сведения о товаре". В подпункте 4.2 "сведения о транспортном средстве" изменилась графа, в которой раньше указывался номер кузова. Теперь в ней необходимо будет указывать номер кузова или идентификационный номер (так называемый VIN).

С полным текстом приказа ФТС № 1485 можно ознакомиться на официальном сайте ФТС www.customs.ru в разделе "таможенное законодательство".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru