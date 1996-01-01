Мобильники можно будет не декларировать

В апреле начнет действовать новая форма таможенной декларации и изменится порядок ее заполнения. Как пояснили ДДГ "ЗР" в отделении по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), соответствующие приказ Федеральной таможенной службы от 30.11.2007 уже зарегистрирован Министерством юстиции РФ и вступит в силу 22 апреля этого года.

В соответствии с новыми правилами, наибольшие изменения претерпел пункт 3 "Сведения о наличии товаров". Так, в подпункте 3.1 формулировка "валютные ценности" заменена на "ценные бумаги". Здесь же указывается, что необходимо декларировать национальную или иную наличную валюту, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии за исключением временно ввозимых.

В подпункте 3.4 формулировка "предметы старины и искусства" заменена более широкой "культурные ценности". А в подпункте 3.6 вместо ядовитых и сильнодействующих веществ и лекарств будут указываться ядовитые и отравляющие вещества и лекарства.

В новой пассажирской таможенной декларации не придется указывать сотовые телефоны. Из подпункта 3.9 "радиоэлектронные средства, высокочастотные устройства были удалены слова" "средства связи".

Кроме того, изменился пункт 4 "сведения о товаре". В подпункте 4.2 "сведения о транспортном средстве" изменилась графа, в которой раньше указывался номер кузова. Теперь в ней необходимо будет указывать номер кузова или идентификационный номер (так называемый VIN).

С полным текстом приказа ФТС № 1485 можно ознакомиться на официальном сайте ФТС www.customs.ru в разделе "таможенное законодательство".