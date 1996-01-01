Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мобильники можно будет не декларировать
В апреле начнет действовать новая форма таможенной декларации и изменится порядок ее заполнения. Как пояснили ДДГ "ЗР" в отделении по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), соответствующие приказ Федеральной таможенной службы от 30.11.2007 уже зарегистрирован Министерством юстиции РФ и вступит в силу 22 апреля этого года.
В соответствии с новыми правилами, наибольшие изменения претерпел пункт 3 "Сведения о наличии товаров". Так, в подпункте 3.1 формулировка "валютные ценности" заменена на "ценные бумаги". Здесь же указывается, что необходимо декларировать национальную или иную наличную валюту, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии за исключением временно ввозимых.
В подпункте 3.4 формулировка "предметы старины и искусства" заменена более широкой "культурные ценности". А в подпункте 3.6 вместо ядовитых и сильнодействующих веществ и лекарств будут указываться ядовитые и отравляющие вещества и лекарства.
В новой пассажирской таможенной декларации не придется указывать сотовые телефоны. Из подпункта 3.9 "радиоэлектронные средства, высокочастотные устройства были удалены слова" "средства связи".
Кроме того, изменился пункт 4 "сведения о товаре". В подпункте 4.2 "сведения о транспортном средстве" изменилась графа, в которой раньше указывался номер кузова. Теперь в ней необходимо будет указывать номер кузова или идентификационный номер (так называемый VIN).
С полным текстом приказа ФТС № 1485 можно ознакомиться на официальном сайте ФТС www.customs.ru в разделе "таможенное законодательство".
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр