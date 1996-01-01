Таможенники недовольны специалистами по оформлению грузов

Находкинские таможенники недовольны уровнем подготовки специалистов по таможенному оформлению грузов.

"Недостаточное владение декларантами нормативной базой ведет к тому, что допускается много ошибок, и в итоге затягивается процесс выпуска деклараций при таможенном оформлении грузов", - такое замечание высказал начальник Находкинской таможни Леонид КАНИН на январском заседании городского консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Упреки таможни были адресованы в первую очередь брокерским компаниям и декларантам, к услугам которых прибегают участники ВЭД в ходе ведения экспортно-импортных операций, - сообщила ДДГ "ЗР" пресс-секретарь таможни Юлия ТИСЛЕНКО. Решением совета было предписано начальникам таможенных постов, руководителям оформительских отделов постов и правовому отделу таможни оказывать консультативную помощь участникам ВЭД по возникающим вопросам, а брокерским компаниям и декларантам - более пристально следить за изменениями и обновлениями нормативной базы Федеральной таможенной службы (ФТС).