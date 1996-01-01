Японцы устали искать "Капитана Ускова"

Японские спасатели, участвовавшие в поиске российского теплохода "Капитан Усков", пропавшего 24 января с 17 членами экипажа на борту, прекратили работу. В поиске кроме японцев принимали участие профсоюзы моряков Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая.

Ранее с просьбой о помощи к своим иностранным коллегам обратилась Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков. Как сообщил Председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай СУХАНОВ, "30 января мы получили сообщение от Японского профсоюза моряков, который сообщил, что в поиске теплохода "Капитан Усков" участвовали 10-й и 11-й региональные штабы береговой охраны Японии, с использованием двух спасательных самолетов и спасательных судов. К сожалению, поиск, осуществляемый береговой охраной в предполагаемом месте крушения теплохода, оказался безрезультатным и в конце концов был прекращен. Если же в дальнейшем появится какая-либо информация о теплоходе "Капитан Усков", то об этом незамедлительно проинформируют".

Кроме того, Находкинской транспортной прокуратурой проведена проверка, по результатам которой 29 января руководителю Приморского межрайонного следственного отдела ДВСУ на транспорте СК при Прокуратуре РФ направлено постановление с материалами проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам допущенных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Напомним, судно вышло из порта Находка 15 января с грузом стали курсом на Гонконг (КНР) и должно было сообщить о прибытии 24 января.