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В Приморье прибыл десант из Генпрокуратуры и МВД России
Группа следователей Генеральной прокуратуры и МВД России, прибывшая вчера во Владивосток, займется расследованием громких уголовных дел по нападениям на вице-губернатора Приморского края Сергея СОПЧУКА и депутата Законодательного собрания Александра ЕРМОЛАЕВА.
Напомним, в результате нападений огнестрельные ранения рук получил Сергей Сопчук, а через сутки Александр Ермолаев и его жена подверглись разбою в собственном доме.
Были предположения, что нападение на Ермолаева было связано с его депутатской критикой краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2007-2010 гг.". Он стал инициатором прокурорской проверки финансирования спортивных команд "Луч-Энергия" и "Спартак-Приморье". В итоге профильный комитет внес в законопроект поправки, и он стал соответствовать федеральному законодательству. На этом вопрос решился, и смысла поминать прошлое уже нет.
Интересно другое. Александр Ермолаев заявлял о том, что мог бы занять кресла мэра Владивостока и неоднократно выступал не только с предложениями улучшения городского хозяйства, но и конкретными социокультурными проектами. Предвыборная агитация за партию "Справедливую Россию", которая в Приморье имела рекордный рейтинг на выборах 2 декабря, также проводилась при активном содействии Ермолаева.
Теперь что касается вице-губернатора. Если бы градоначальника во Владивостоке назначал губернатор Приморья, то более адекватной должности мэра восточной столицы России, чем Сергей Сопчук, Сергею Дарькину трудно было бы подобрать.
Наблюдатели в отношении двух "наездов" на представителей приморской политической элиты склонны связывать эти события с тем, что во Владивостоке как-то рановато началась предвыборная борьба за пустующее кресло мэра - это первая версия.
Вторая версия происшедшего. Кому-то очень надо усилить имидж криминальной столицы Дальневосточного региона и сделать абсолютно невозможным, с точки зрения высокой мировой политики, проведение во Владивостоке саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
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