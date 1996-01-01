www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье прибыл десант из Генпрокуратуры и МВД России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа следователей Генеральной прокуратуры и МВД России, прибывшая вчера во Владивосток, займется расследованием громких уголовных дел по нападениям на вице-губернатора Приморского края Сергея СОПЧУКА и депутата Законодательного собрания Александра ЕРМОЛАЕВА.

Напомним, в результате нападений огнестрельные ранения рук получил Сергей Сопчук, а через сутки Александр Ермолаев и его жена подверглись разбою в собственном доме.

Были предположения, что нападение на Ермолаева было связано с его депутатской критикой краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2007-2010 гг.". Он стал инициатором прокурорской проверки финансирования спортивных команд "Луч-Энергия" и "Спартак-Приморье". В итоге профильный комитет внес в законопроект поправки, и он стал соответствовать федеральному законодательству. На этом вопрос решился, и смысла поминать прошлое уже нет.

Интересно другое. Александр Ермолаев заявлял о том, что мог бы занять кресла мэра Владивостока и неоднократно выступал не только с предложениями улучшения городского хозяйства, но и конкретными социокультурными проектами. Предвыборная агитация за партию "Справедливую Россию", которая в Приморье имела рекордный рейтинг на выборах 2 декабря, также проводилась при активном содействии Ермолаева.

Теперь что касается вице-губернатора. Если бы градоначальника во Владивостоке назначал губернатор Приморья, то более адекватной должности мэра восточной столицы России, чем Сергей Сопчук, Сергею Дарькину трудно было бы подобрать.

Наблюдатели в отношении двух "наездов" на представителей приморской политической элиты склонны связывать эти события с тем, что во Владивостоке как-то рановато началась предвыборная борьба за пустующее кресло мэра - это первая версия.

Вторая версия происшедшего. Кому-то очень надо усилить имидж криминальной столицы Дальневосточного региона и сделать абсолютно невозможным, с точки зрения высокой мировой политики, проведение во Владивостоке саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru