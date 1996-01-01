В Приморье прибыл десант из Генпрокуратуры и МВД России

Группа следователей Генеральной прокуратуры и МВД России, прибывшая вчера во Владивосток, займется расследованием громких уголовных дел по нападениям на вице-губернатора Приморского края Сергея СОПЧУКА и депутата Законодательного собрания Александра ЕРМОЛАЕВА.

Напомним, в результате нападений огнестрельные ранения рук получил Сергей Сопчук, а через сутки Александр Ермолаев и его жена подверглись разбою в собственном доме.

Были предположения, что нападение на Ермолаева было связано с его депутатской критикой краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2007-2010 гг.". Он стал инициатором прокурорской проверки финансирования спортивных команд "Луч-Энергия" и "Спартак-Приморье". В итоге профильный комитет внес в законопроект поправки, и он стал соответствовать федеральному законодательству. На этом вопрос решился, и смысла поминать прошлое уже нет.

Интересно другое. Александр Ермолаев заявлял о том, что мог бы занять кресла мэра Владивостока и неоднократно выступал не только с предложениями улучшения городского хозяйства, но и конкретными социокультурными проектами. Предвыборная агитация за партию "Справедливую Россию", которая в Приморье имела рекордный рейтинг на выборах 2 декабря, также проводилась при активном содействии Ермолаева.

Теперь что касается вице-губернатора. Если бы градоначальника во Владивостоке назначал губернатор Приморья, то более адекватной должности мэра восточной столицы России, чем Сергей Сопчук, Сергею Дарькину трудно было бы подобрать.

Наблюдатели в отношении двух "наездов" на представителей приморской политической элиты склонны связывать эти события с тем, что во Владивостоке как-то рановато началась предвыборная борьба за пустующее кресло мэра - это первая версия.

Вторая версия происшедшего. Кому-то очень надо усилить имидж криминальной столицы Дальневосточного региона и сделать абсолютно невозможным, с точки зрения высокой мировой политики, проведение во Владивостоке саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.