Краевую антинаркотическую комиссию возглавил губернатор

С февраля в Приморье начинает работу краевая антинаркотическая комиссия. Основным направлением ее деятельности будет усиление координации деятельности муниципальных образований по снижению наркотизации населения края. Как сообщает группа информации и общественных связей УФСКН РФ по Приморскому краю, обновленную антинаркотическую комиссию возглавил губернатор Сергей ДАРЬКИН. Первое заседание комиссии пройдет уже в феврале.