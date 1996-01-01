Глава Пограничного ответит за Китай

На минувшей неделе Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении главы муниципального образования Пограничного района Приморского края Эдуарда БЛИНОВА. Как сообщила старший помощник руководителя управления Аврора РИМСКАЯ, Блинову вменяют в вину совершение преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 3 п. "в", ст. 171 ч. 2 п. "б" УК РФ - превышение должностных полномочий с применением тяжких последствий и незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Пока глава Пограничного находится в статусе подозреваемого - обвинение ему еще не предъявили. По сведениям ДДГ "ЗР", уголовное дело связано с участием Блинова в бизнес-процессах с сопредельной китайской провинцией Хэйлунцзян.