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Таможенный генерал остался на свободе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Эрнест БАХШЕЦЯН будет дожидаться суда вне стен следственного изолятора. Приморский краевой суд оставил без изменения решение Фрунзенского суда Владивостока об изменении меры пресечения для таможенного генерала. На заседании, надо отметить, прошедшего спокойно и без лишнего внимания, присутствовали сам Эрнест Бахшецян, его жена и адвокаты.

Судебная коллегия, выслушав доводы прокурора, сочла их недостаточными для возвращения Бахшецяна в СИЗО. Пока не известно, будет ли надзорный орган обжаловать и это решение, однако, если генерал явится на ближайшее судебное заседание, у прокуратуры уже не будет процессуального повода, чтобы ограничить его свободу до завершения суда (разбирательства).

Очередное заседание по делу генерала и еще четверых обвиняемых в контрабанде назначено на 4 февраля, оно пройдет в гарнизонном суде Владивостока, поскольку помещения Фрунзенского районного суда не вмещают всех желающих. Как рассказала ДДГ "ЗР" адвокат Бахшецяна Наталья БЕЛОВЦЕВА, суд продолжит допрашивать потерпевших, затем вызовут свидетелей обвинения и только потом придет очередь защиты. Стоит отметить, что генерал заявил, что для него слово офицера не пустой звук и он намерен дожидаться окончательного вердикта суда, не пытаясь сбежать или как-то помешать судебному процессу.

Кроме того, после выхода из изолятора он отказался получать на руки паспорт, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что он может купить билет на поезд или самолет.

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