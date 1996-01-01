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Криминальный "форс-мажор" в Сергеевском лесхозе
31 декабря минувшего года трое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на вахтовый лесозаготовительный участок ООО "ПриМФ-Лес" в Волчанецком лесничестве Сергеевского лесхоза в Партизанском районе. Из-за убытков, исчисляемых в 1,2 млн руб., лесопромышленнику угрожают значительные кадровые сокращения.
Под угрозой оружия сторожа участка были выдворены из бытовки. Все жилые помещения базы и лесозаготовительная техника были облиты бензином и подожжены. По факту нападения и поджога возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По одной из версий, преступление могло быть выгодно держателям одного их охотничьих хозяйств по соседству с лесозаготовительным участком: охотники, как известно, лесорубов не очень жалуют. Однако прямых доказательств в пользу этой версии пока нет.
"ПриМФ-Лес" является многопрофильным предприятием, которое занимается лесозаготовками для дальнейшего производства пиломатериалов и уникальной мебели из гнутого бруса. С разорением Волчанецкого участка, служащего главной лесозаготовительной базой предприятия, пришлось сократить производство пиломатериалов и уволить 15 рабочих лесопилки. А т.к. участок был и основной базой поставок дубовой древесины для производства мебели, то увольнять придется и мебельщиков - до 50-60 человек, сокрушается генеральный директор, владелец компании Александр ТАРАТЕНКО. Всего же в ООО "ПриМФ-Лес" трудятся 180 человек.
Период сезона лесозаготовок закончится через 2 месяца. За это время Александр Таратенко не надеется собственными силами восстановить лесозаготовительный потенциал своего предприятия. Обращение за помощью в Приморскую ассоциацию лесозаготовителей и лесоэкспортеров (ПАЛЭКС), членом которой является "ПриМФ-Лес", результатов пока не принесло. Ясно одно: реальной защиты от криминала у производственного сектора приморской экономики и честных предпринимателей как не было, так и нет.
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