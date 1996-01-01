"Поставить на вид" по-прокурорски

Представление об устранении нарушений закона является достаточно действенной и эффективной мерой прокурорского реагирования. В частности, за неисполнение требований прокурора предусмотрена административная ответственность.

О том, как исполнены предписания, внесенные в 2007 г. губернатору Приморья Сергею ДАРЬКИНУ и и.о. мэра Владивостока Юрию КОРЕНЮ, ДДГ "ЗР" рассказали в прокуратуре края.

Досье По данным прокуратуры Приморского края, всего органы прокуратуры в 2007 г. внесли в органы исполнительной власти Приморья 61 представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых приняты должные меры.

Так, по результатам проверки, которую провела прокуратура Владивостока в июле 2007 г., установлено, что дороги города находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Это создает условия для увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и калечатся люди, не говоря уже о разбитых автомашинах.

По выявленным нарушениям закона прокурор Владивостока Дмитрий РОМАНЧЕНКО внес представление и.о. главы администрации краевого центра. Это, надо сказать, возымело эффект: мэрия начала разработку муниципальной программы ремонта дорог на период 2007-2011 гг. Программа должна определить задачи, решение которых позволит обеспечить приведение технического уровня и эксплутационного состояния дорог в соответствие с требованиями государственных стандартов.

Другое представление внесла уже прокуратура края в июле 2007 г. губернатору об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Иными словами, тогда прокуратура указала губернатору на отсутствие регистрационных документов в крае (свидетельств регистрации, свидетельств соответствия конструкции, паспортов транспортного средства и т.д.). Администрация отреагировала: в начале сентября 2007 г. УВД по Приморскому краю провело аукцион на поставку специальной продукции, необходимой для допуска автотранспорта и водителей к участию в дорожном движении.

В результате проведенного аукциона и исполнения заключенных государственных контрактов на поставку спецпродукции потребность УГИБДД УВД по Приморскому краю в специальной продукции на 2007 г. была обеспечена в полном объеме.

Наконец, по результатам проверки в департаменте здравоохранения администрации Приморского края было установлено, что департамент не в полном объеме выполняет функции контроля за реализацией в медицинских учреждениях края приоритетного национального проекта "Здоровье". Тогда выяснилось, что больницы, поликлиники и прочие учреждения порой вообще не эксплуатировали поставленное в рамках нацпроекта "Здоровье" медицинское оборудование. Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты вели деятельность без специального разрешения. Тогда губернатору было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В итоге администрация края взяла на особый контроль вопросы лицензирования медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов, а медицинские учреждения в срочном порядке стали вводить в эксплуатацию поставленное медицинское оборудование.