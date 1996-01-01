www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Поставить на вид" по-прокурорски

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Представление об устранении нарушений закона является достаточно действенной и эффективной мерой прокурорского реагирования. В частности, за неисполнение требований прокурора предусмотрена административная ответственность.

О том, как исполнены предписания, внесенные в 2007 г. губернатору Приморья Сергею ДАРЬКИНУ и и.о. мэра Владивостока Юрию КОРЕНЮ, ДДГ "ЗР" рассказали в прокуратуре края.

Досье

По данным прокуратуры Приморского края, всего органы прокуратуры в 2007 г. внесли в органы исполнительной власти Приморья 61 представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых приняты должные меры.

Так, по результатам проверки, которую провела прокуратура Владивостока в июле 2007 г., установлено, что дороги города находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Это создает условия для увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и калечатся люди, не говоря уже о разбитых автомашинах.

По выявленным нарушениям закона прокурор Владивостока Дмитрий РОМАНЧЕНКО внес представление и.о. главы администрации краевого центра. Это, надо сказать, возымело эффект: мэрия начала разработку муниципальной программы ремонта дорог на период 2007-2011 гг. Программа должна определить задачи, решение которых позволит обеспечить приведение технического уровня и эксплутационного состояния дорог в соответствие с требованиями государственных стандартов.

Другое представление внесла уже прокуратура края в июле 2007 г. губернатору об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Иными словами, тогда прокуратура указала губернатору на отсутствие регистрационных документов в крае (свидетельств регистрации, свидетельств соответствия конструкции, паспортов транспортного средства и т.д.). Администрация отреагировала: в начале сентября 2007 г. УВД по Приморскому краю провело аукцион на поставку специальной продукции, необходимой для допуска автотранспорта и водителей к участию в дорожном движении.

В результате проведенного аукциона и исполнения заключенных государственных контрактов на поставку спецпродукции потребность УГИБДД УВД по Приморскому краю в специальной продукции на 2007 г. была обеспечена в полном объеме.

Наконец, по результатам проверки в департаменте здравоохранения администрации Приморского края было установлено, что департамент не в полном объеме выполняет функции контроля за реализацией в медицинских учреждениях края приоритетного национального проекта "Здоровье". Тогда выяснилось, что больницы, поликлиники и прочие учреждения порой вообще не эксплуатировали поставленное в рамках нацпроекта "Здоровье" медицинское оборудование. Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты вели деятельность без специального разрешения. Тогда губернатору было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В итоге администрация края взяла на особый контроль вопросы лицензирования медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов, а медицинские учреждения в срочном порядке стали вводить в эксплуатацию поставленное медицинское оборудование.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru