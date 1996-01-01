Сотрудники ГИБДД погибли на работе

Два сотрудника ГИБДД погибли и двое получили тяжелые ранения в результате ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

Инспекторы прибыли на место другого ДТП, в котором погибла женщина. Во время осмотра места аварии сотрудники ГИБДД были сбиты легковым автомобилем, двигавшимся на большой скорости. Водитель задержан.