Сухогруз "Капитан Усков" до сих пор не найден

По информации пресс-службы Минтранса России, сухогруз "Капитан Усков" в зоне своего последнего выхода на связь в Восточно-Китайском море не обнаружен.

Поиск судна ведут самолеты береговой охраны Японии, экипажи трех российских теплоходов, а также суда разных стран, находящиеся в Восточно-Китайском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сухогруз "Капитан Усков" вышел из порта Находка 15 января с грузом стали в Гонконг (КНР) и должен был сообщить о прибытии 24 января. Однако экипаж на связь не вышел, и поиски судна не принесли результатов.

Глава дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков Николай СУХАНОВ не исключает возможности того, что сухогруз "Капитан Усков" с 17 российскими моряками на борту стал жертвой нападения пиратов: "10 лет назад в этих местах пропало судно "Линк Стар". До сих пор неизвестна судьба 25 моряков из Хабаровского края, которые находились на его борту".