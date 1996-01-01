Коммерсанты внедряются в наркобизнес

Несмотря на заметное снижение количества официальных наркоманов в Приморском крае по сравнению с 2006 г., в последнее время в эту преступную деятельность все больше втягиваются вполне состоятельные люди, даже коммерсанты, зарекомендовавшие себя на рынке.

Как отметил начальник Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Приморскому краю Александр РОЛИК, положительные тенденции наблюдались по всем направлениям работы приморского управления наркоконтроля.

Досье В 2007 г. в Приморском крае выявлено 2 251 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Ликвидированы 33 организованные преступные группировки, специализирующиеся на наркобизнесе, а также 8 наркопритонов и 460 точек сбыта наркотиков. Всего в минувшем году было изъято 5,4 тонны подконтрольных веществ, из них свыше 2 тонн наркотиков.

Среди громких дел минувшего года Александр Ролик выделил дело коммерческого директора одной строительной компании Владивостока. В мае 2007 г. оперативные сотрудники наркоконтроля изъяли у него из сейфа, прямо на рабочем месте, рекордную партию по Приморью - свыше 5 кг героина. В Управлении наркоконтроля остро стоит проблема отсутствия группы оперативного реагирования.

В 2007 г. органами наркоконтроля Приморского края было выявлено 76 преступлений, связанных с незаконным сбытом сильнодействующих веществ в составе биологически активных добавок, поступающих контрабандным путем из Китая.

На 2008 г. у приморской наркополиции большие надежды, ведь на днях вступило в силу постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ". Как повлияет новое постановление на работу УФСКН в Приморье, рассказал начальник отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков Управления ФСКН по Приморскому краю Олег ВАНЮШИН:

- Это постановление является важным этапом в борьбе с наркоторговлей. Ранее список сильнодействующих и ядовитых веществ утверждал Постоянный комитет по контролю наркотиков, в который входили представители различных ведомств и служб. Этот же комитет устанавливал и дозы, за которые наступает уголовная ответственность. Теперь же этот список подкреплен более весомыми последствиями. За незаконный сбыт сильнодействующих веществ, в том числе в составе так называемых китайских "похудаек", гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 234 УК РФ, наказание по которой составляет от 4 до 8 лет лишения свободы.

Новый список, утвержденный правительственным постановлением, существенно пересмотрен. Он даже сокращен более чем на 20 позиций. При этом некоторые позиции звучат более продуманно, что существенно облегчит работу наркоконтролю. Особенно радует наличие в списке сибутрамина, обладающего в том числе и психоактивным действием. Теперь уголовное наказание наступает даже за сбыт всего 0,5 г этого препарата, а если сотрудники наркоконтроля установят факт контрабанды, тогда размер ввезенного вещества и вовсе не имеет значения.

Кроме того, что в списке остались такие распространенные в фармакологии препараты, как фенобарбитал (входит в состав многих обезболивающих, а также успокоительных, например, в корвалол), пропилгекседрин (симпатомиметик, т.е. от насморка), в него вошли также их смеси. Значительно расширена группа анаболиков. Пока неизвестно, как отреагирует на этот список здравоохранение. По словам Олега Ванюшина, список только начал действовать и, конечно, порядок продажи данных препаратов изменится.