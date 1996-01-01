Уроки трагедии 16 января

Крупное офисное здание "ДВ ПромстройНИИпроекта" во Владивостоке, где 16 января 2006 года произошел крупный пожар, в котором погибли 9 человек - сотрудницы Сбербанка, до сих пор не соответствует требованиям пожарной безопасности на 100%. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Сергей ГОНИН.

Два года назад на верхних этажах офисного здания "ПромстройНИИпроект" возник пожар. Лестницы вниз были перекрыты металлическими решетками, а лифты заблокированы. Люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон. В тушении пожара участвовало 136 сотрудников государственной пожарной службы. На пожаре было спасено 102 человека.

Сейчас здание ПромстройНИИпроекта находится в удовлетворительном противопожарном состоянии, - сказал он. Однако не во всех помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация. В ПромстройНИИпроекте насчитывается свыше 50 хозяйствующих субъектов - у кого-то один кабинет, у кого-то этаж, поэтому инспекторам приходится работать с ними снова. Только в 2007 году инспекторы госпожнадзора проверяли этот здание около 50 раз. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечено 31 должностное и 6 юридических лиц.

"Кадры трагедии 16 января во Владивостоке обошли весь мир. Однако, похоже, что не все извлекли из этого урок", - сказал Гонин.

Так, у Госпожнадзора до сих пор есть претензии к компании, отвечающей за парковку перед этим офисным зданиям. В среду, 16 января, в годовщину трагедии парковка перед зданием свободна от машин. Однако в остальные дни забита ими.

По словам Гонина, начальник главного управления МЧС по Приморскому краю Николай ТИМОШЕНКО распорядился в случае возникновения похожей ситуации "отодвигать машины не руками, а пожарными автомобилями", не заботясь о сохранности машин, мешающих проезду. "Пусть мы потом будем судиться - разбираться, важнее спасти человеческие жизни", - сказал он.