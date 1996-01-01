Алиментщики без прав не останутся

Слухи о возможном изъятии водительских удостоверений и лишении специального права неплательщиков алиментов, не соответствуют действительности.

По словам сотрудника отделения по контролю административного законодательства УГИБДД УВД по Приморскому краю Евгения СТЕПАНОВА, инспекторы ДПС хорошо знают свои функциональные обязанности, как и статьи, за нарушение которых ГИБДД имеет право изымать удостоверения и лишать спецправа. Об алиментщиках в них нет ни слова.