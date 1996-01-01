Ночь в медвытрезвителях Хабаровского края обойдется в 500 рублей

Постановлением правительства Хабаровского края утверждена плата за содержание лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в медицинских вытрезвителях УВД по Хабаровскому краю, сообщает пресс-служба правительства края.

Это сделано на основании Закона РФ "О милиции" и постановления Правительства РФ "О подразделениях милиции общественной безопасности" в целях упорядочения взимания платы за содержание лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в медицинских вытрезвителях №1 (г. Хабаровск) и №2 (г. Комсомольск-на-Амуре) УВД по Хабаровскому краю.

Согласно данному документу, установлена плата за содержание одного лица в медвытрезвителе в размере 500 руб. Все полученные средства подлежат зачислению в краевой бюджет в качестве компенсации затрат краевого бюджета на содержание указанных учреждений. В последний год плата за содержание в вытрезвителях в Хабаровске не взималась. До этого стоимость пребывания составляла 200 руб.