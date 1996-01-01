На дальневосточных таможнях не могут запустить новое оборудование

Неопределенными остаются сроки ввода в действие уникального досмотрового оборудования в таможнях ДФО.

Осенью минувшего года в распоряжение Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) поступили 6 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на базе автомобиля "Мерседес" - каждый стоимостью около 100 млн руб.

Ожидалось, что к концу 2007 г. новая техника уже заработает. Но к этому сроку не удалось завершить документальную приемку мобильного ИДК, подготовить площадки для работы и обеспечить режимную зону радиационной безопасности.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе ДВТУ, по самым оптимистичным прогнозам, оборудование начнет работать не раньше февраля.