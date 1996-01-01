Николаева взяли под надзор

В канун Нового года произошло то, на что уже мало кто рассчитывал еще в ноябре: закончился судебный процесс по делу мэра Владивостока Владимира Николаева.

Суд Ленинского района вынес приговор отстраненному от должности главе администрации краевого центра, который обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями и их превышении. Ему было назначено наказание условно в виде 4,5 года без права в течение трех лет работать в государственных и муниципальных органах. Владимир Николаев был освобожден под подписку о невыезде прямо в зале суда.

Напомним, что уголовное дело в отношении Владимира Николаева было возбуждено в феврале нынешнего года по ходатайству прокуратуры. А в канун Женского дня 8 марта мэр города был взят под стражу и помещен в следственный изолятор временного содержания сначала во Владивостоке, а потом в Хабаровске. В период первомайских праздников Владимир Николаев вновь был возвращен в застенки родного города и было принято решение о том, что до суда он будет находиться в изоляторе.

Не только Владивосток пристально следил за ходом процесса. Нужно отдать должное настойчивости и профессионализму адвокатов и преданности Николаеву его сторонников и родных. Многие горожане и общественные организации открыто демонстрировали свою поддержку арестованному руководителю города. Периодически во Владивостоке проходили пикеты солидарности с отстраненным мэром, а избрание в городскую думу краевого центра двоих кандидатов от общественной организации "Женщина Владивостока", шедших на выборы под патронажем Владимира Николаева, стало свидетельством его авторитета среди жителей города.

В ходе судебных разбирательств Николаев принял решение согласиться с предъявленными ему обвинениями. Это не означает, что он признал себя виновным. Надо полагать, что суд и обвиняемый пришли к некоему компромиссу для того, чтобы узник СИЗО после пребывания в течении почти 10 месяцев за решеткой вышел на свободу. И вот в канун Нового года градоначальник - а бывшим он станет только после вступления приговора в законную силу - Владимир Николаев дома. Наконец, он увидел своего третьего сына, который родился летом в его отсутствие.

Стойко держалась все это время сестра Николаева - Виктория Николаева, депутат краевого Законодательного собрания. Ее, не предупредив, товарищи по партии "Единая Россия" вывели из состава политсовета местной партийной организации. На конференции даже не дали слова. Женщина тем не менее поднялась на трибуну. И хотя микрофон был спешно отключен, Виктория Николаева все равно была услышана партийцами и журналистами. Пока брат находился под следствием, она поддерживала связи с городской администрацией и, используя депутатский мандат, по мере сил помогала в организации обеспечения жизнедеятельности Владивостока.

Надо полагать, что прокуратура будет обжаловать решение Ленинского районного суда. Но адвокаты Николаева к этому готовы. Корр. "ЗР-Диалог" удалось связаться с адвокатом Ольгой КОРОВИНОЙ, которая на протяжении почти года представляла интересы мэра Владивостока, чтобы она прокомментировала решение суда.

- Я все-таки расцениваю это событие как торжество правосудия. Мы, адвокаты, настаивали на том, чтобы нашему подзащитному мерой наказания был определен штраф. Прокуратура же требовала реального лишения свободы на 5 лет. Однако суд соблюл все требования, которые заложены в законе. Да, приговор жесткий. На годы поставлен крест на общественной карьере Владимира Николаева. Но он человек молодой. Жизнь на этом не кончается.

Виктория, сестра Владимира Николаева, в разговоре была сдержанной. Видно было, что человек устал от неопределенности и той угрозы, которая висела над семьей почти год. И тем не менее Виктория Николаева поблагодарила всех, кто в трудное время оставался рядом, и поздравила горожан от себя и брата с наступающим Новым годом.

Владивосток - город небольшой. В сущности, все мы тут друг друга знаем. Автор этих строк долгое время работала с матерью Владимира Николаева. Раиса Николаева была бессменным режиссером одной из самых популярных радиопрограмм на Дальнем Востоке - передачи "Тихий океан". Справедливости ради следует сказать, что Раиса была не только высококвалифицированным специалистом-радийщиком. В таком серпентарии, как комитет по телевидению и радио, Раиса оставалась всеобщей любимицей. У нее никогда не было врагов и отличало ее редкое качество - готовность любому прийти на выручку. Немедленно и с результатом. Быть может, и эти материнские качества сыграли свою роль в судьбе Николаева - практически не было журналистов, злорадствовавших над его судьбой. И мать дождалась сына домой...

Заканчивая этот святочный репортаж, хотелось бы не только умилиться местной Фемидой, но и понять логику судебного исхода. У николаевского предшественника мэра Юрия КОПЫЛОВА суммарный денежный проступок в полтора с лишним раза выше, докладывала прокуратура. Но Юрий Михайлович на свободе. Ни тому, ни другому личную корысть доказать не смогли. А почему итог разный? Вопрос почти риторический... Согласно уставу Владивостока, выборы мэра должны пройти в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы городской администрации