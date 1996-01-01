Новые загранпаспорта получат не все

В Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) по Приморскому краю поступило оборудование для оформления загранпаспортов нового образца с электронными чипами.

Как пояснила ДДГ "ЗР" и.о. руководителя УФМС по Приморскому краю Ольга БУТОРИНА, в настоящее время идет установка и отладка нового оборудования, которым занимается организация, выигравшая тендер. Подготовка машины может продлиться до начала января. Выдача гражданам первых загранпаспортов с чипами при самом удачном раскладе может начаться уже после 15 января.

Однако это не будет касаться людей, являющихся должниками по исполнительным документам. Федеральная служба судебных приставов и ФМС заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому судебные приставы и сотрудники миграционной службы теперь будут обмениваться информацией о должниках. Таким образом, при обращении гражданина с заявлением об оформлении заграничного паспорта Федеральная миграционная служба будет направлять судебным приставам запрос. Если у гражданина имеются долги, он получит уведомление об ограничении его права на выезд за пределы страны и отказе в выдаче заграничного паспорта.