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Новые загранпаспорта получат не все
В Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) по Приморскому краю поступило оборудование для оформления загранпаспортов нового образца с электронными чипами.
Как пояснила ДДГ "ЗР" и.о. руководителя УФМС по Приморскому краю Ольга БУТОРИНА, в настоящее время идет установка и отладка нового оборудования, которым занимается организация, выигравшая тендер. Подготовка машины может продлиться до начала января. Выдача гражданам первых загранпаспортов с чипами при самом удачном раскладе может начаться уже после 15 января.
Однако это не будет касаться людей, являющихся должниками по исполнительным документам. Федеральная служба судебных приставов и ФМС заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому судебные приставы и сотрудники миграционной службы теперь будут обмениваться информацией о должниках. Таким образом, при обращении гражданина с заявлением об оформлении заграничного паспорта Федеральная миграционная служба будет направлять судебным приставам запрос. Если у гражданина имеются долги, он получит уведомление об ограничении его права на выезд за пределы страны и отказе в выдаче заграничного паспорта.
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