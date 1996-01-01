Кому елка, кому штраф

В субботу 15 декабря официально стартовала операция сотрудников экологических и правоохранительных структур по пресечению незаконных порубок и повреждений лесных насаждений. Особая роль в защите лесных красавиц отводится ДПС ГИБДД Приморья.

Как отметил заместитель начальника отдела управления ГИБДД Юрий ХИЛЬЧУК, все мероприятия проводятся в рамках "Обеспечения мероприятий, связанных с безопасностью дорожного движения и общественной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников". Одним из направлений совместной работы ДПС, сотрудников милиции и экологов является защита лесов. Более 600 сотрудников службы ежесуточно будут нести службу на выездах из лесов, стационарных постах (КП) ДПС и проселочных дорогах.

Как отметили в управлении ГИБДД, ежегодно предновогодние порубки становятся не только прибавкой к зарплате сообразительных товарищей, но и уголовным преследованием со сроком заключения до 3 лет. Даже за одну хвойную ветку могут оштрафовать на 1000-1500 руб. физическое лицо и на 2000-3000 руб. должностное.