Вести с суда над Николаевым

В настоящее время в Ленинском суде Владивостока проходит судебный процесс по уголовному делу временно отстраненного от должности мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. Заседания проходят каждый день в закрытом режиме, однако некоторые новости сообщают журналистам адвокаты подсудимого чиновника.

Так, на этой неделе стало известно, что с частью обвинения арестованный градоначальник согласился, а также, что он выплатил УВД по Приморскому краю 300 тыс. руб. за незаконное сопровождение его служебной машины сотрудниками ГИБДД.

Напомним, мэр Владивостока Владимир Николаев обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии обвинения подсудимый, не относясь к категории лиц, подлежащих обязательной государственной охране, подписал письма на заключение договоров об оказании услуг по охране имущества администрации города и перевозимых им документов.

Следствие установило, что охранялся опечатанный чемоданчик-дипломат, который Николаев возил с собой. При осмотре в дипломате обнаружены повседневные рабочие документы, явно не нуждающиеся в постоянной вооруженной охране. По второму договору объектом охраны являлось место проживания семьи Николаева.

Кроме того, по данным следствия, Николаев под видом обеспечения безопасности дорожного движения организовал ежедневное сопровождение его по городу в колонне автомашин сотрудниками ГИБДД УВД Владивостока. Общий ущерб от незаконной деятельности Николаева, причиненный бюджету города, составил 13,3 млн руб.

Мэр на судебных слушаниях о продлении ему срока содержания под стражей неоднократно заявлял, что не признает себя виновным и никаких законов не нарушал.