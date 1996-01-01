В Приморье "открыт" печальный список погибших на льду

На прошлой неделе МЧС по Приморскому краю "открыло" печальный список погибших на льду и подо льдом приморских водоемов.

Как сообщила пресс-секретарь краевых спасателей Жанна БЕЗКАРАВАЙНАЯ, за день под лед в устье р. Раздольная (Суйфун) ушли два автомобиля. В холодной купели оказались 5 человек, один из которых позже скончался от переохлаждения.

Однако это было только началом. В минувшую субботу на льду в районе п. Девятый вал (Тавричанка) разыгралось настоящее "ледовое побоище" с утонувшими машинами и погибшими людьми. Сигнал спасатели поисково-спасательного Центра получили в 9.10, когда под лед в районе лимана Тихий провалился и ушел на дно ВАЗ-2121 "Нива". В машине находилась семья из Уссурийска: мать, отец и сын. Мужчины, сидевшие на передних сиденьях, смогли самостоятельно выбраться, а женщина утонула. Когда спасатели вытащили ВАЗ на берег, салон утопленника был пуст. Скорее всего, течением женщину отнесло в Амурский залив. По состоянию на понедельник поиски пропавшей продолжались.

Кроме этого, как рассказали местные жители, в тот день под лед ушло еще минимум 4 автомобиля. Однако обошлось без жертв и с хорошей прибылью для местных "диких спасателей" с их тракторами и тягачами.

Чтобы как-то остановить подледную одиссею, МЧС края направило в администрацию Приморья документ с просьбой повлиять данной им властью на местные правоохранительные органы и районные власти, принять меры к запрету выездов на лед. В противном случае в апреле получим не только "подснежники", но и массу "подледников".