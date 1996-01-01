Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье "открыт" печальный список погибших на льду
На прошлой неделе МЧС по Приморскому краю "открыло" печальный список погибших на льду и подо льдом приморских водоемов.
Как сообщила пресс-секретарь краевых спасателей Жанна БЕЗКАРАВАЙНАЯ, за день под лед в устье р. Раздольная (Суйфун) ушли два автомобиля. В холодной купели оказались 5 человек, один из которых позже скончался от переохлаждения.
Однако это было только началом. В минувшую субботу на льду в районе п. Девятый вал (Тавричанка) разыгралось настоящее "ледовое побоище" с утонувшими машинами и погибшими людьми. Сигнал спасатели поисково-спасательного Центра получили в 9.10, когда под лед в районе лимана Тихий провалился и ушел на дно ВАЗ-2121 "Нива". В машине находилась семья из Уссурийска: мать, отец и сын. Мужчины, сидевшие на передних сиденьях, смогли самостоятельно выбраться, а женщина утонула. Когда спасатели вытащили ВАЗ на берег, салон утопленника был пуст. Скорее всего, течением женщину отнесло в Амурский залив. По состоянию на понедельник поиски пропавшей продолжались.
Кроме этого, как рассказали местные жители, в тот день под лед ушло еще минимум 4 автомобиля. Однако обошлось без жертв и с хорошей прибылью для местных "диких спасателей" с их тракторами и тягачами.
Чтобы как-то остановить подледную одиссею, МЧС края направило в администрацию Приморья документ с просьбой повлиять данной им властью на местные правоохранительные органы и районные власти, принять меры к запрету выездов на лед. В противном случае в апреле получим не только "подснежники", но и массу "подледников".
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"