Из обвиняемых в подозреваемые

11 декабря Находкинский судоремонтный завод оказался в центре скандала. В заводоуправлении прошел обыск и изъятие документов. Операция проводилась Владивостокским СОБРом, действиями которого руководил Хабаровский региональный центр по борьбе с организованной преступностью (РУБОП). Операция проводилась на основании распоряжения Генеральной прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе в рамках уголовного дела о мошенничестве.

В мошенничестве подозревается генеральный директор завода Андрей ЧИЖ. Ему инкриминируется подделка договора купли-продажи более 28% акций завода. В результате чего пострадавшей стороной оказался один из крупных и старых акционеров компании, назовем его г-н Н. Чиж отказывается от какого-либо комментария, поэтому обратимся к материалам дела.

Предыстория этих событий началась за год до обозначенного времени. В апреле-мае 2006 г. Н., поставлявший через НСРЗ большие партии песка и щебня, обратился к директору НСРЗ с просьбой на короткое время одолжить 10 млн руб., чтобы закрыть контракт. Мол, одно дело делаем. Чиж в просьбе не отказал, но сначала попросил, как и положено в деловом мире, подписать договор залога. В качестве залога были выбраны акции завода. Ударили по рукам. Правда, позднее Чиж присылает другой договор - купли-продажи. Объяснил он это тем, что с таким договором легче и быстрее получить деньги.

Н. подписывает договор и передаточный акт и через пару дней получает требуемые 10 млн. Вскоре Н. рассчитывается, при встрече Чиж возвращает ему договор, и сделка забывается на год. О ней пришлось вспомнить в июне этого года, накануне годового собрания акционеров. На него помимо традиционных вопросов повестки дня крупные акционеры, владеющие в совокупности почти 52% акций, внесли вопрос о смене генерального директора. По подсчетам финансового директора, которого, кстати, Чиж уволил незадолго до собрания акционеров, у завода было украдено до 110 млн руб.

Первая попытка провести собрание не удалась из-за отсутствия кворума. Тогда на регистрации акционеров регистратора не устроила доверенность, которую Н. получил от другого крупного акционера из Москвы. Кстати, рука Москвы упоминалась впоследствии руководством завода при попытке обвинить неких лиц в рейдерском захвате НСРЗ. Видя, что остается на собрании в меньшинстве, Н. не регистрируется, перенося собрание на несколько дней. Второй вариант доверенности устроил регистратора, но когда Н. приходит на регистрацию, московского акционера регистрируют, а его нет, на основании того, что его вообще нет в списках акционеров. На возмущенный вопрос Н. последовал ответ, что за час до собрания регистратору поступили документы о смене собственника на 28% акций завода. Этими документами оказался тот самый договор купли-продажи.

Позднее стало ясно, что Чиж вернул Н. копию договора. Вся эта махинация сопровождалась шумной акцией в СМИ о черном рейдерстве. Расчет был прост: пока суд да дело, а судиться в наших судах можно либо пока не надоест, либо пока не кончатся деньги, от завода можно оставить черную финансовую дыру. На этот вывод наводит еще один факт. Не слишком доверяя генеральному директору, акционеры еще до всех этих событий создают аудиторскую фирму, которая должна была контролировать финансовые дела завода, и садят ее на территории завода. Незадолго до собрания кабинет аудитора был вскрыт под предлогом, что в нем сработала сигнализация, и документы исчезли.

Н. пошел по судам, все краевые инстанции признали сделку законной, в том числе и реестр. Тогда он обращается в Хабаровскую прокуратуру, которая возбуждает в августе уголовное дело.

СОБР прибыл на завод без опознавательных знаков. Люди Чижа оказали сопротивление, приняв их, видимо, за бойцов частного охранного предприятия. По словам очевидцев, на заводе разгорелся настоящий бой. Но выемка документов состоялась.

Гендиректору грозит Статья УК - от 10 до 15 лет.