В Приморье оштрафован адвокат, пытавшийся передать арестованному спирт в медицинской грелке

Привлечен к административной ответственности адвокат, который пронес в следственный изолятор спиртное для находящегося под стражей клиента.

Как сообщила старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, 18 октября один из членов Приморской краевой коллегии адвокатов пытался передать арестованному медицинскую грелку, наполненную спиртом. "Мировой судья принял решение оштрафовать адвоката на одну тысячу рублей", - сказала И.Номоконова.