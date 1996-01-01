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По версии властей у нас все спокойно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О том, какая работа по профилактике межнациональной ненависти и ксенофобии проводится в Приморском крае и как обстоят дела коренных народов и эмигрантов, ДДГ "ЗР" рассказал заместитель директора департамента социального развития и СМИ администрации края Александр СМИРНОВ.

- Александр Викторович, насколько многонационален Приморский край?

- В Приморье сейчас проживает около 130 национальностей. При этом русское население по-прежнему является самым многочисленным - 95% всей численности населения края. Коренных народов 2300 человек. Это, прежде всего, удэгейцы, орочи, нанайцы и тазы. Всего 28 народностей.

- Какие национальные проблемы вы выделите как самые острые?

- У разных народов - разные проблемы. У русских - проблема демографическая. Если посмотреть статистику, то та часть населения, которая выезжает из края, - это граждане славянской национальности. При этом в крае сохраняется низкий уровень рождаемости. У большинства эмигрантов остро стоит проблема трудоустройства и получения гражданства. Коренные народы стараются сохранить свою национальную среду проживания.

- Какая работа проводится по профилактике межнациональной ненависти и ксенофобии?

- По-хорошему, эта тема должна звучать в школьных программах, где ребята с малых лет должны обучаться совместному проживанию, пониманию того, что все отличаются друг от друга по цвету кожи, разрезу глаз. Смысл такого общего развития - научиться жить вместе. Это должно быть программой школ и детских садов. К сожалению, национальной политики в России нет. Нет структур, организаций, не выделяется финансирование. В регионах она во многом развивается самостоятельно. Сил у нас немного. Практически за всю национальную политику края отвечает один человек. И подобная ситуация во всей стране. Но в Приморье, в принципе, потребности в массовой работе нет. Не помешали бы зондаж общественного настроения, серьезные социологические исследования, отслеживание уголовных хроник и мониторинг интернет-изданий. Но пока мы обходимся тем, что есть. При этом стремимся работать по направлению организации наших национальных сообществ, выводить их в общественную жизнь через диаспоры, общины, руководителей, влиятельных персон и содействуем всеми силами их адаптации в Приморье. Это и есть профилактика ксенофобии, национальных распрей. Сейчас в крае около 40 национально-культурных общественных организаций.

- Отслеживаете ли работу неофашистских организаций?

- Такие партии есть. Но, скорее, это разобщенные группировки, нежели организации. Их численность не превышает 100 человек. В основном это молодые люди, которыми занимается милиция. Численность настолько незначительная, что рассматривать их как национальную проблему я бы не стал.

- Вы сказали, что в крае потребности в массовой работе по профилактике ксенофобии и национальной ненависти нет, т.е. у нас относительно стабильно. С чем это связано?

- Да, действительно, при том, что полыхает юг, чрезвычайно накален центр, у нас еще, слава богу, все стабильно. Мы всеми силами здесь сохраняем национальное единство. Это, возможно, связано с тем, что у нас небольшой процент приезжих или в крае правильно ведется работа, а может, потому, что мы здесь все приезжие, ведь Владивостоку даже 150 лет нет.

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