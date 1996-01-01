"Черные рубашки" в Приморье

Несмотря на бытующее мнение, что проблемы экстремизма в Приморье не существует, по признанию самих потенциально экстремистских организаций края, их силы на нашей территории только крепнут. Некоторые из них даже получают финансовую поддержку из-за рубежа.

Недавний инцидент с убийством двух корейцев показывает: замалчивать эту проблему нельзя. А более массовый митинг "чернорубашечников" 4 ноября у военного мемориала, чем "молодогвардейцев" на центральной площади Владивостока? Это и вовсе пугает.

Но далеко не все представители националистских организаций Приморья готовы открыто заявить о себе и пройти с Русским маршем в День национального единства подобно представителям "Русского клуба" с их идейным лидером Сергеем КАРНАУХОМ или "Наследия предков" с Константином ЛУНЕВЫМ. Это на поверхности. Но по-настоящему неонацистские сборища, серьезно настроенные на борьбу с "нерусским" населением, проходят в подполье.

Как стало известно "ЗР", в последнее время особый интерес к Дальнему Востоку России стали проявлять американские, германские и чешские ультранационалистические организации. Да и местные скинхэды не скрывают, что не только получают финансирование из-за границы, но и "заграница" в виде экстремистских объединений очень хочет создать на территории ДФО зону напряжения. По словам некоторых приморских националистов, американские организации такого толка считают, что регион может открыть им большие перспективы.

Пока же местные неофашисты честно "отрабатывают" полученные деньги, создавая видимость бурной деятельности. Проходят с Русским маршем, избивают кавказцев, таджиков или китайцев, а отчет о проделанной работе в виде публикаций с фотографиями пересылают спонсорам и выставляют в Интернете. Один из руководителей приморских националистов, связанный с США через родственников, даже не скрывал, что за полученные деньги иностранцам нужны не только мелкие грабежи и избиения, но и взрывы синагог и мечетей, культурных общественных центров "инородцев". Вместе с тем американские экстремисты, например, "Национальный альянс", по признанию скинхэдов, не так уж щедры к приморским братьям по идее. Вот чехи и немцы платят куда больше.

Впрочем, подпитывают местных бритоголовых, по их же признаниям, и московские национал-патриотические партии вроде Национально-державной партии России (НДПР) или Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ). Подготовка к прошедшему 4 ноября Русскому маршу, а также выпуск листовок и газет националистического толка со свастикой и призывами бить и гнать нерусских прошли не без их помощи. В качестве спонсоров также выступают и некоторые приморские бизнесмены. Хуже того, в этой среде похваляются, что правовое прикрытие от уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни одного из лидеров экстремистской организации "Союз Славян" Александра КОМАРОВА осуществляет кто-то из правоохранительных структур.

К слову, другую группировку подобного толка - владивостокское подразделение национал-социалистического движения "Славянский союз" возглавляет небезызвестный экс-милиционер Дмитрий ДМИТРИЕВ. Правда, эта организация в корне отличается от неонационалистских и в расизме ее не обвинишь. Как заявил "ЗР" сам Дмитриев, "среди бритоголовой молодежи достаточно много тех, кто прибился к нацистам от безделья, одиночества, либо протеста против "системы", ощущения собственной неустроенности, с целью выделиться на фоне серой массы. Из-за отсутствия настоящей идеологии эта безбашенная толпа подростков постепенно превращается в мелкие хулиганские группировки, и если их возглавит какой-нибудь ненормальный расист, они, накачавшись радикализмом, безусловно, пойдут за ним на любой криминал. У меня они, по крайней мере, под контролем. Да, им нужна тусовка, нужен выход энергии, вот мы и организовываем для ребят дискуссии, выезды по историческим местам Приморья, на природу, на пейнтбол, проводим спортивные турниры по рукопашному бою и борьбе с призами и т.д. Кроме того, мои ребята понимают, что им незачем сидеть на зоне и все равно не будет такого, чтобы все нерусские отсюда уехали".

За такую, словом, "антифашистскую" позицию приморские неофашисты чуть не лишили бывшего милиционера статуса руководителя местного подразделения "Славянского союза", нажаловавшись в головной офис "СС". Правда, до этого не дошло. В глазах многих Дмитриев - нацист, и с этой уверенностью к нему постоянно приходят люди для размещения разного рода криминальных заказов. Одним нужно поджечь или "поцарапать" машину конкурента, другим - кого-то избить и ограбить в темной подворотне, а третьим - кого-то и убить. Объяснение у заказчиков простое: "Скинхэдам - забава и деньги, а о том, что инициатива от нас исходит, не подумают".

Не ведутся дмитриевские славяне - найдутся другие. Группировки, выполняющие такие заказы, есть. Правда, чаще занимаются грабежами по собственной инициативе - для материальной поддержки организации и идеи неонацизма. При этом стоит отметить, что сами бритоголовые до сих пор не договорились между собой, кого можно считать русскими, а кого - нет. Ведь в Приморье с советских времен живет около 100 национальностей, и не все со славянским типом лица.

К счастью, вождистские амбиции лидеров местных националистов работают против них же. Но не обращать внимания на быстро растущие шовинистские настроения в молодежной среде уже нельзя. Владивостоку быть интернациональным городом. Или не быть вообще.