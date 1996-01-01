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Семьи, пострадавшие от пожара, получили бытовую технику
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Каждая семья, лишившаяся из-за масштабного пожара (прокуратура подозревает поджог) в поселке Октябрьский Хабаровского края, получит телевизор и холодильник. Как сообщила РИА РrimaМedia, администрация уже оказала материальную помощь потерявшим жилье на 180 тыс. руб., выделила средства на одежду и учебники школьникам.
Для погорельцев жители и предприниматели района перечислили на счет в банке и принесли в кассу комитета соцзащиты более 200 тыс. руб. 500 жителей района принесли для них одежду, обувь, постельные принадлежности. Один миллион рублей на помощь пострадавшим выделило ОАО "Ванинский морской торговый порт".
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