Семьи, пострадавшие от пожара, получили бытовую технику

Каждая семья, лишившаяся из-за масштабного пожара (прокуратура подозревает поджог) в поселке Октябрьский Хабаровского края, получит телевизор и холодильник. Как сообщила РИА РrimaМedia, администрация уже оказала материальную помощь потерявшим жилье на 180 тыс. руб., выделила средства на одежду и учебники школьникам.

Для погорельцев жители и предприниматели района перечислили на счет в банке и принесли в кассу комитета соцзащиты более 200 тыс. руб. 500 жителей района принесли для них одежду, обувь, постельные принадлежности. Один миллион рублей на помощь пострадавшим выделило ОАО "Ванинский морской торговый порт".