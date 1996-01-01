День рождения элиты флота

Во вторник 27 ноября морская пехота ВМФ России отметила 302 годовщину со дня своего основания. Во Владивостоке основные торжества прошли на Корабельной набережной и территории единственной в стране дивизии МП на "6-м километре".

После торжественного возложения венков уже на территории соединения весь личный состав дивизии принимал поздравления от командования флота и лично командующего адмирала Виктора ФЕДОРОВА. От гражданских с цветами и подарками были вице-губернатор Александр МАЙОРОВ и и.о. главы администрации Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ. Пришли и представители ветеранских и военно-патриотических организаций, родственники и близкие матросов и офицеров.

Мало кто знает, что "полки морских солдат числом по флоту смотря" были "разделены по капитанам вечно" в то время как собственно и флота российского-то как такового не существовало. Но своей отвагой, героизмом и верностью они вошли и закрепились навечно в элите Российской армии и Военно-морского флота. Недаром девиз морской пехоты, пронесенный через три столетия: "Где мы - там победа!"

С 1945 г. морская пехота ТОФ не принимала участия в открытых вооруженных конфликтах, но ее до сих пор хорошо помнят во Вьетнаме, Йемене, Египте, Сирии. Не так давно к этим странам добавились Индия и Китай, где наши морские пехотинцы принимали участие в совместных учениях.

Спорный момент - участие в локальных войнах, но приказ есть приказ, и два полка МП ТОФ не дрогнули, выстояли в горах и предгорьях Северного Кавказа. Навечно в списки своих частей дивизии внесены 65 морпехов, не вернувшихся с той, уже, казалось бы, далекой, войны.