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В судебном поединке по делу Бахшецяна генерал взял фору
На прошедшей неделе генерал-майора таможенной службы Эрнеста БАХШЕЦЯНА уволили с должности начальника ДВТУ по истечении контракта. Это "знаменательное" событие совпало с допросом генерала на судебном заседании, где он в пух и прах разбил доводы прокуратуры.
Впрочем, впереди допросы еще более 200 свидетелей обвинения, а, учитывая, что до конца этого года пройдет всего лишь 6(!) судебных заседаний по его делу, надеяться на скорое завершение этого процесса не приходится.
Высокие прокурорские чины, расследовавшие дело Бахшецяна, - следователи по особо важным делам Александр ЦАРАКАЕВ и Владимир РАДМАЕВ не попали в высший эшелон недавно созданного Следственного комитета. Радмаев, возглавлявший в прокуратуре края отдел по расследованию особо важных преступлений и, по информации из надежных источников, претендовавший на должность руководителя комитета в Приморье, оказался понижен в статусе и должности, заняв пост начальника отдела прокуроров-криминалистов, обязанность которых - помощь следователям. Царакаев и вовсе не попал в Следственный комитет и перешел в транспортную прокуратуру. А адвокат Александр ЛИТВИНОВ, оказывавший юридическую поддержку противникам Бахшецяна в борьбе с контрабандой, находится в СИЗО Владивостока.
Сейчас вместо них на процессе по делу экс-начальника Дальневосточного таможенного управления отдуваются молодые, если не сказать юные сотрудники краевой прокуратуры, что может быть и хорошо для генерала, поскольку они еще не искушены в аппаратных играх. Генерал заставляет вникать в тонкости таможенного дела - приобщил 404 листа ведомственных документов. В том числе и Киотскую конвенцию - соглашение стран-участниц Всемирной таможенной организации, в которую входит и Россия. В частности, этим документом предусматривается, что страны, желающие войти во Всемирную торговую организацию, должны обеспечить на своих таможнях режим благоприятствования перемещению грузов, в том числе применяя системы управления рисками.
ДДГ "ЗР" на своих страницах не раз рассказывала об этой системе, которая подразумевает создание контрольных показателей - расчет стоимости на единицу веса. Такие показатели в таможенном ведомстве созданы для всех типовых объемов: автомобильной фуры, железнодорожного вагона и разных типов контейнеров. Генерал на допросе настаивал, что именно это прокуратура имела в виду, обвиняя его в установлении фиксированных платежей, тем более что такого понятия - "фиксированные" - в ведомственных документах нет. Естественно, не генерал рассчитывал эти цифры и тем более не по своей инициативе, а выполняя приказы из Москвы.
Впрочем, выдать желаемое за действительное - главная особенность этого уголовного дела. Так, на суде рассыпались показания еще одного обвиняемого - декларанта Вадима ВАСИЧА, можно сказать, что он отказался от своих первых показаний, по которым было возбуждено уголовное дело на адвоката Алексея БРАГИНА. На суде он признал свою вину в части оформления деклараций, а также заявил, что приведенные в обвинении ставки таможенных платежей отнюдь не занижены и применялись ко всем прочим грузам.
Грозит рассыпаться и другое направление обвинения - в части гарантийных сертификатов, применявшихся при отправке транзитом автомобилей в Казахстан. На последнем судебном заседании один из потерпевших, ущерб которого, по версии прокуратуры, составил более 400 тыс. руб., в частности, заявил, что во всем, творящемся на таможне, виноват Бахшецян. А в чем именно и что касаемо сертификатов, он объяснить затруднился да еще добавил, что вообще не работал с сертификатами.
Вот в таких частностях разбирается сегодня суд. И адвокат генерала Наталья БЕЛОВЦЕВА считает, что при допросе свидетелей обвинения обязательно возникнет путаница: "Когда составлялось обвинительное заключение, следователи "фильтровали" - что писать, а что пропустить, а в судебном заседании люди свободно говорят то, что не указано следствием".
Правда, и генералу не сладко. В день очередного заседания 22 ноября его подняли в 5 утра - в камере, где содержится Бахшецян, провели обыск, через пару часов - повторно. Так что противоборство продолжается, и не только в судебном зале.
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