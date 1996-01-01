Судный день под вопросом

Начало судебного процесса по делу временно отстраненного от должности мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА предварительно назначено на 28 ноября, 10 часов утра. Процесс пройдет в Ленинском районном суде.

Ранее заместитель генерального прокурора РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Юрий ГУЛЯГИН утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николаева. Как сообщила пресс-служба управления Генеральной прокуратуры в ДВФО, согласно утвержденному обвинительному заключению, глава владивостокской мэрии обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 ч.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 ч.2 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Из материалов уголовного дела следует, что Владимир Николаев, не относясь к категории лиц, подлежащих обязательной государственной охране, в 2004-2005 гг. подписал письма на заключение договоров с управлением вневедомственной охраны при УВД Приморского края об оказании услуг по охране от преступных и иных посягательств перевозимого им имущества и охране имущества администрации города.

В соответствии с этими договорами вооруженные табельным огнестрельным оружием сотрудники милиции ежедневно сопровождали Николаева при поездках от места жительства к месту работы и обратно, а также в течение рабочего дня во время поездок по городу Владивостоку. Объектом охраны якобы являлся опечатанный чемоданчик-дипломат, который мэр Владивостока возил с собой. Однако при осмотре в дипломате были обнаружены повседневные рабочие документы, явно не нуждающиеся в постоянной вооруженной охране. По второму договору объектом охраны являлось место фактического проживания семьи Николаева. Кроме того, как установило следствие, обвиняемый под видом обеспечения безопасности дорожного движения организовал в период с 6 июня 2005 г. по 20 февраля 2007 г. ежедневное сопровождение его по городу в колонне автомашин сотрудниками ГИБДД УВД Владивостока.

Также глава обвиняется в том, что в период с 28 сентября 2004 г. по 20 февраля 2007 г. под видом оказания консультативных услуг по актуальным вопросам безопасности и представления интересов администрации Владивостока в других городах России заключил фиктивные срочные трудовые договора с ООО "Частное охранное предприятие "Союз". "Фактически сотрудники этого предприятия осуществляли его вооруженную охрану". Общий ущерб от незаконной деятельности Николаева, причиненный бюджету города, составил 13,3 млн руб. Кроме того, органами предварительного следствия мэр обвиняется в том, что, выходя за пределы своих полномочий, в 2006 г. в нарушение требований законодательства подписал постановления о выделении в аренду гражданам земельных участков сроком на 49 лет, принадлежащих к лесам 1-й группы.

В связи с этим краевое государственное учреждение "Владивостокский лесхоз" утратило свои полномочия на владение, распоряжение и пользование федеральной собственностью четырьмя земельными участками площадью 1500 кв. м каждый, на которых произрастали леса, относящиеся к лесам 1 группы. Как сообщалось ранее, первое уголовное дело в отношении главы администрации Владивостока Владимира Николаева было возбуждено 22 февраля 2007 г. 28 февраля Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство прокуратуры о временном отстранении Николаева от должности главы администрации города. Говоря о перспективах предстоящего судебного процесса, некоторые наблюдатели полагают, что у Владимира Николаева есть шанс выйти на свободу прямо из зала суда. Такой весьма смелый вывод они сделали, опираясь на события последних месяцев, связанные с делами чиновников владивостокской мэрии, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела. Как стало известно "ЗР-Диалог", судебный акт об отстранении от должности заместителя главы администрации Владивостока Константина СТОЦЕНКО в октябре этого года, обвиняемого в превышении должностных полномочий, отменен в вышестоящей инстанции. Это означает, что теоретически чиновник снова может приступить к своим обязанностям.

Более того, крайне любопытны подробности расследования уголовного дела в отношении другого заместителя главы мэрии Владивостока - Игоря ГОЛУБЕВА - по факту нецелевого расходования бюджетных средств в особо крупном размере. Как утверждают информированные источники, разобраться в том, есть ли в действиях Голубева признаки преступлений, должны были эксперты. Вникнув в ситуацию, специалисты дали заключение, что признаков преступных деяний в поступках чиновника нет.

Стоит также напомнить, как совсем недавно чуть не выпустили на свободу бывшего начальника управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры города Владивостока Николая АРЖАНОВА, оправданного судом первой инстанции. После всего этого можно предположить: либо должностных лиц администрации города брали наспех, не успев собрать "железные" доказательства их вины, либо эти доказательства, грубо говоря, натянуты и могут рассыпаться в любой момент.

При этом наверняка известно одно: день выборов отстраненный от должности мэр Владивостока отметит в СИЗО-1.