Налетчик со знанием французского

На прошлой неделе в Советском районе Владивостока за одну ночь произошло два вооруженных ограбления. Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошел в магазин, после чего, направив на продавца пистолет, потребовал деньги. Перепуганный работник торговли испытывать судьбу не стала и отдала выручку из кассы.

Сразу после того как грабитель покинул место своего злодеяния, работники магазина вызвали милицию. Происшествие вызвало переполох в дежурной части, подобных налетов в этом районе давно не было. Опрошенная оперативной группой продавщица не только дала полное описание нападавшего, но и заявила, что налетчик выглядел вполне мирно. Если бы не пистолет в руке, то она бы все восприняла за шутку.

Пока милиция отрабатывала район, в дежурную часть поступил второй звонок. Спустя несколько часов был ограблен еще один магазин. Причем приметы нападавшего совпадали.

Вскоре наряд милиции задержал похожего по приметам человека. При нем также нашли газовый пистолет. Налетчик оказался преподавателем французского языка. На момент задержания он был изрядно пьян. И все свои действия воспринимал как некую шутку. Однако после того как к утру с ним были проведены следственные действия и его опознали продавщицы, педагог осознал, что веселая ночь вскоре обернется тюрьмой.

Но раскаиваться в своих поступках было уже поздно. Остается только удивляться, что могло заставить вполне мирного человека взять в руки оружие. Выручка грабителя составила всего 4 700 руб. Причем больше всех удивилась его гражданская жена - пистолет был официально зарегистрирован на ее имя. Женщина, узнав о "шутке" сожителя, упала в обморок.