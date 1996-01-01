Ударим соей по конопле

На борьбу с дикорастущей коноплей сотрудники правоохранительных органов совместно с приморскими аграриями бросили... сою. О новых методах борьбы с "наркопосадками" рассказали на пресс-конференции, посвященной итогам операции "Мак-2007" в Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Приморскому краю.

Как отметил заместитель начальника УФСКН по Приморскому краю Сергей МЕДВЕДКО, "принцип инновационного метода заключается в том, что посадки сои в виду своей особенности буквально "давят" дикорастущую коноплю. Соя забивает вокруг себя все остальные растения, не позволяя им выживать. Единственная проблемы - это проблема переработки урожая". Пока принципом отделения "зерен от плевел", то есть сои от конопли занимается приморская сельскохозяйственная наука.

В этом году операция "Мак-2007" для приморского наркоконтроля стала особенной: к работе активно подключились администрация края, депутатский корпус Законодательного собрания, главы муниципальных образований, департамент сельского хозяйства и продовольствия, 5-я армия ДВО, а также казачество.

В результате спецоперации ликвидировано около 3 тыс. тонн конопли, 1,5 тонны марихуаны, а также около 40 кг гашиша, опия и героина; выявлено 1076 преступлений и возбуждено 900 уголовных дел. Это не последняя операция уходящего года, вскоре начнутся операции "Героин", "Барьер-3","Канал" и "Подросток".