Владивосток не стремится объединяться в дружины

В Приморье на сегодняшний день создано 70 народных дружин, количество дружинников превысило 1800 человек. При этом их активность напрямую зависит от желания властей использовать этот ресурс в охране общественного порядка.

Наиболее развито это направление в Находке и пос. Преображении, крайне слабо - во Владивостоке. Наиболее сознательных дружинников там регулярно награждают призами и даже денежными премиями, отметила специалист пресс-службы УВД Приморского края Людмила КОЛЕСНИКОВА. По информации прокуратуры Приморского края, с начала 2007 г. в крае с помощью добровольных народных дружин раскрыли десятки преступлений, выявили и пресекли сотни административных правонарушений.