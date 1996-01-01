ВИЧ косит осужденных

90% умерших осужденных и следственно-арестованных в учреждениях уголовно-исправительной системы погибают от ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

"Так выходит потому, что из-за ВИЧ-инфекции организм человека не способен бороться с различного рода инфекциями, в итоге ему ничего не стоит заразиться туберкулезом". В 2006 г. в колониях и СИЗО умерло 98 человек. За 9 месяцев 2007 г. - 70", - заявил начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Приморскому краю Анатолий ЗАВАДСКИЙ.